ΓΠΑ: Νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα για drones και δορυφορική τηλεπισκόπηση στη γεωργία ακριβείας

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών & Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στη Γεωργία», παρουσιάζει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και πρακτικής εμπειρίας στις τεχνολογίες αιχμής που μετασχηματίζουν τη σύγχρονη γεωργία. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση drones, πολυφασματικών και θερμικών αισθητήρων, LiDAR και δορυφορικών δεδομένων, αποκτώντας δεξιότητες που επιτρέπουν την ακριβή παρακολούθηση των καλλιεργειών, την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση με εντατική πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικές αγροτικές συνθήκες. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Σχεδιασμό και εκτέλεση πτήσεων drone για γεωργικές εφαρμογές.

Πρακτική εκπαίδευση με ψεκαστικά drones για στοχευμένες εφαρμογές φυτοπροστασίας.

Ανάλυση πολυφασματικών, θερμικών και RGB δεδομένων για τη δημιουργία χαρτών ευρωστίας και υδατικής καταπόνησης.

Επαγγελματικές προοπτικές και βιωσιμότητα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας το επαγγελματικό τους προφίλ σε τομείς όπως η γεωργία ακριβείας, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και οι γεωχωρικές εφαρμογές. Η δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποίησης δεδομένων και δορυφόρων επιτρέπει τη βελτιστοποίηση εισροών, την αύξηση της παραγωγικότητας, την εξοικονόμηση πόρων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη που γνωρίζουν να χειρίζονται τεχνολογίες αιχμής καθιστά το πρόγραμμα ιδιαίτερα επίκαιρο, ενώ η διασύνδεση του ΚΕΔΙΒΙΜ με τον ακαδημαϊκό και παραγωγικό τομέα διασφαλίζει τη συνεχή προσαρμογή του περιεχομένου στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι δηλώσεις εγγραφής, που θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 15/3 είναι διαθέσιμες εδώ.