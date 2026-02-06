PhysBeer: Η δημιουργία μιας διατροφικά εμπλουτισμένης μπύρας με χαμηλό αποτύπωμα

Φοιτητές και απόφοιτοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών επανασχεδιάζουν τη ζυθοποιία, συνδυάζοντας επιστημονική καινοτομία, κυκλική οικονομία και βιώσιμη παραγωγή, μέσω της PhysBeer. Οι κ.κ. Καρακασιλιώτη Μαρία, Παπαλεκάκος Γεώργιος, Αρνέλλου Ζωή Ελισάβετ, και Καραχάλιου Ανδριάνα. Οι ίδιοι κατέκτησαν την 3η θέση στον Διαγωνισμό Καινοτομίας του GrowHive, του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και παρουσιάζουν στην «ΥΧ» τη φιλοδοξία να μετατρέψουν ένα από τα πιο ενεργοβόρα και ρυπογόνα στάδια της διαδικασίας, τις εκπομπές CO2, σε πηγή προστιθέμενης αξίας.

Τι αφορά η επιχειρηματική σας ιδέα και ποια ανάγκη ή πρόκληση της σύγχρονης ζυθοποιίας έρχεται να αντιμετωπίσει;

Η PhysBeer γεννήθηκε από φοιτητές και αποφοίτους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσα από την επιστημονική μας επαφή με το κριθάρι και την ανάγκη να δούμε τη ζυθοποιία αλλιώς. Η ζυθοποιία μας κερδίζει με τη διπλή καινοτομία: στον τρόπο παραγωγής και στο ίδιο το προϊόν. Η πρώτη καινοτομία είναι το σύστημα. Η PhysBeer λειτουργεί με αρνητικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και κυκλική διαχείριση νερού και αποβλήτων. Δεν μιλάμε για greenwashing, αλλά για ουσιαστική δράση απέναντι στην κλιματική κρίση, τις νέες νομοθεσίες και την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών. Η δεύτερη καινοτομία είναι η ίδια η μπύρα: διατροφικά εμπλουτισμένη μπύρα, χωρίς συμβιβασμό στη γεύση. Κι όλα αυτά, διατηρώντας έναν συμπεριληπτικό κι αυθεντικό χαρακτήρα με επιστημονική τεκμηρίωση και μια δόση… επανάστασης.

Πώς συνδυάζετε την παράδοση της ζυθοποιίας με την επιστημονική καινοτομία;

Από την αρχή θέσαμε ως στόχο να συμπληρώσουμε τη μεγάλη παράδοση της ζυθοποιίας με τη δική μας σύγχρονη επιστημονική γνώση. Ως γεωπόνοι, εφαρμόζουμε σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους σε συνδυασμό με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για να απαντήσουμε σε ένα σύγχρονο ερώτημα: πως μπορεί ένα παραδοσιακό προϊόν να παραχθεί με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα να αποκτήσει προστιθέμενη θρεπτική αξία.

Εξελίσσουμε το σύστημα της παραδοσιακής ζυθοποίησης εστιάζοντας στο πιο επιζήμιο «παραπροϊόν» της: το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που εκλύεται κατά τη ζύμωση. Το CO2 καθηλώνεται, όπως λέμε και στην επιστήμη μας, και μετατρέπεται σε βιομάζα υψηλής διατροφικής αξίας, η οποία ενσωματώνεται στο τελικό μας προϊόν. Αυτή η προσθήκη εμπλουτίζει τη μπύρα χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση ή τον χαρακτήρα της. Έτσι, η PhysBeer συνδυάζει την παράδοση με την επιστήμη με έναν πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο, προτείνοντας μια πιο βιώσιμη προσέγγιση στη ζυθοποιία.

Τι σημαίνει ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα για εσάς στον συγκεκριμένο κλάδο και πώς θα τις επιτύχετε;

Στον κλάδο της ζυθοποίησης, οι εκπομπές CO2, η κατανάλωση ενέργειας και η χρήση του νερού αποτελούν τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά κόστη. Η προσέγγιση μας βασίζεται στην ενσωμάτωση βιοτεχνολογικών λύσεων που επαναπροσδιορίζουν τη διαδικασία παραγωγής. Συγκεκριμένα, αξιοποιούμε το CO2 που εκλύεται, καθηλώνοντας το και επανεισάγοντας το στο σύστημα ως λειτουργικό πόρο, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία αντί για απόβλητα. Παράλληλα, επανασχεδιάζουμε τη διαδικασία παραγωγής ώστε να λειτουργεί με μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα, κυκλική χρήση πρώτων υλών, αξιοποιώντας συστήματα κυκλικής διαχείρισης νερού και αποβλήτων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για εμάς, ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σημαίνουν ότι κάθε παρτίδα μπύρας αποτελεί μέρος ενός έξυπνου, υπεύθυνου και ουσιαστικά αρνητικού περιβαλλοντικά αποτυπώματος συστήματος παραγωγής.

Σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η επιχειρηματική σας ιδέα και πώς θα συμβάλλει στην εξέλιξή της η κατάκτηση της 3ης θέσης στον διαγωνισμό καινοτομίας GrowHive;

Για τη Physbeer, η κατάκτηση της 3ης θέσης στο διαγωνισμό καινοτομίας Growhive θα λειτουργήσει τόσο ως εφαλτήριο, όσο και ως επιταχυντής. Χάρις σ’ αυτή, επιβεβαιώνεται η αξία και η προοπτική της ιδέας μας, ενισχύεται η αξιοπιστία της για τους μελλοντικούς μας συνεργάτες ενώ, μέσω του mentoring που λάβαμε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αλλά και του επάθλου, ξεκινήσαμε να χτίζουμε ένα δίκτυο συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης στον κόσμο του επιχειρείν.

Η μπύρα μας, ξεκίνησε ως…γκρίνια για τις υπάρχουσες συνθήκες ζυθοποίησης, που σε μεγάλο βαθμό δεν συμμερίζονται το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους. Σύντομα, όμως, θα μετατραπεί από ιδέα σε μία πραγματική λύση και από μερικές εργαστηριακές δοκιμές σε ένα νέο προϊόν για την αγορά. Προς το παρόν, απολαμβάνουμε την τρίτη θέση – πως αλλιώς…πίνοντας Grinia! Mπορείτε να μας βρείτε στο site μας: physbeer.com, στο Instagram: @physbeer και φυσικά στο email μας: [email protected]. Θα χαρούμε πολύ να γνωριστούμε.