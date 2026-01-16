Η Agrotech φέρνει στην Ελλάδα το DJI Agras T100 – Το drone που αλλάζει τα δεδομένα στη σύγχρονη γεωργία

Η Agrotech ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή των γεωργικών drones στην Ελλάδα.

Το DJI Agras T100, η κορυφαία πρόταση της DJI Agriculture, κάνει δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά και αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγροτικές εφαρμογές στο χωράφι, συνδυάζοντας όγκο, ταχύτητα και κορυφαία ασφάλεια.

Σχεδιασμένο για μεγάλες εκμεταλλεύσεις και επαγγελματικές εργασίες, το Agras T100 δεν είναι απλώς ένα ακόμη ψεκαστικό drone. Είναι ένα πολυεργαλείο υψηλής απόδοσης, που συνδυάζει ψεκασμό, διασπορά και μεταφορά φορτίων σε ένα ενιαίο σύστημα, αξιοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένο αυτοματισμό.

Περισσότερη ισχύς. Περισσότερη ακρίβεια. Περισσότερη ασφάλεια.

Το DJI Agras T100 ενσωματώνει σύστημα ασφάλειας κορυφαίο στον κλάδο, με LiDAR, Penta-Vision και ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων, προσφέροντας ανίχνευση και αποφυγή εμποδίων σε πραγματικό χρόνο. Οι έξυπνοι αλγόριθμοι πτήσης χαρτογραφούν το περιβάλλον, βελτιστοποιούν τις διαδρομές και επιτρέπουν πιο γρήγορη και πιο ασφαλή εργασία, ακόμη και σε απαιτητικά αγροτικά περιβάλλοντα.

Οι λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και η οθόνη υποβοήθησης ασφάλειας προσφέρουν στον χειριστή καλύτερη εικόνα της τροχιάς πτήσης και του περιβάλλοντος, ενισχύοντας τον έλεγχο και μειώνοντας το περιθώριο λάθους στο χωράφι.

Κύρια χαρακτηριστικά του DJI Agras T100

Δεξαμενή ψεκασμού 100 L, παροχή ροής έως 40 L/λεπτό

Δεξαμενή διασποράς 150 L, παροχή ροής έως 400 kg/λεπτό

Πολυλειτουργικό σύστημα για ψεκασμό, διασπορά και μεταφορά φορτίων

Σύστημα ασφάλειας LiDAR + Penta-Vision + ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) & Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για έξυπνη και ασφαλή λειτουργία

Υποστήριξη RTK για ακρίβεια εφαρμογών σε επίπεδο εκατοστού

Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 20 m/s

Ανυψωτική ικανότητα έως 100 kg

Υπερταχεία φόρτιση για ελάχιστο χρόνο εκτός εργασίας

Ένα drone σχεδιασμένο για δουλειά

Το DJI Agras T100 απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες και εργολάβους που αναζητούν ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία στις καθημερινές τους εργασίες. Μέσω της Agrotech, η τεχνολογία αυτή γίνεται πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή αυτοματισμού και αποδοτικότητας στη γεωργία.

Το μέλλον γεωργίας είναι εδώ. Και μόλις ξεκίνησε.

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2311180247