Η αγορά βιολογικών προϊόντων θα τριπλασιαστεί έως το 2032

Σημαντική δυναμική έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια αγορά βιολογικής γεωργίας, υποστηριζόμενη από αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις, στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τη σημαντική αύξηση του ρόλου της βιώσιμης γεωργίας.

Η αγορά, αξίας 7,05 δισ. δολαρίων το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Meticulous Market Research (εταιρεία έρευνας αγοράς και συμβουλευτικών υπηρεσιών), προβλέπεται να φτάσει τα 22,7 δισ. δολάρια έως το 2032, ξεκινώντας από εκτιμώμενα 8 δισ. δολάρια το 2025, με ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) 16,1% κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η εντυπωσιακή αυτή ανάπτυξη υπογραμμίζει τη στροφή από τις παραδοσιακές μεθόδους γεωργίας που βασίζονται σε συνθετικά χημικά, προς πρακτικές που τονίζουν τη βιοποικιλότητα, τη γονιμότητα του εδάφους και την οικολογική ισορροπία.

Η βιολογική γεωργία αποφεύγει τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ), εστιάζοντας σε φυσικά μέσα και βιώσιμους κύκλους που διατηρούν τη γονιμότητα του εδάφους και, παράλληλα, εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Καθώς η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για θέματα υγείας και περιβάλλοντος αυξάνεται, τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν σημαντική απήχηση τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές.

Ο ρόλος των κυβερνητικών πολιτικών

Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Meticulous Market Research, διαδραματίζουν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πολιτικές έχουν σχεδιαστεί όχι μόνο για να ενθαρρύνουν τους αγρότες να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές, αλλά και για να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και διαφάνεια στους καταναλωτές.

Πολλές κυβερνήσεις παρέχουν επιδοτήσεις, χορηγίες και φορολογικά κίνητρα σε αγρότες που επιλέγουν να μεταβούν σε βιολογικές μεθόδους. Για παράδειγμα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει άμεσες ενισχύσεις σε βιολογικούς παραγωγούς, ενώ στις ΗΠΑ το υπουργείο Γεωργίας (USDA) έχει θεσπίσει προγράμματα επιμερισμού κόστους για την κάλυψη των εξόδων πιστοποίησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν, επίσης, τα συστήματα πιστοποίησης, όπως το USDA Organic και το EU Organic, που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα των προϊόντων και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παράλληλα, πολλές κυβερνήσεις επενδύουν σε εκπαίδευση αγροτών, ερευνητικά προγράμματα και καμπάνιες ευαισθητοποίησης, όπως η πρωτοβουλία Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) στην Ινδία, η οποία υποστηρίζει μικρούς παραγωγούς να υιοθετήσουν βιολογικές πρακτικές.

Αύξηση ζήτησης και ευαισθητοποίηση καταναλωτών

Η ζήτηση από τους καταναλωτές αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας. Οι σημερινοί καταναλωτές είναι πιο ενήμεροι από ποτέ για τους κινδύνους που συνδέονται με φυτοφάρμακα, ΓΤΟ και συνθετικά λιπάσματα. Τα βιολογικά προϊόντα θεωρούνται πιο υγιεινά και ασφαλή, ενώ πολλοί καταναλωτές εκτιμούν και τη βελτιωμένη γεύση τους.

Έρευνες δείχνουν ότι τα βιολογικά τρόφιμα μπορεί να περιέχουν υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών, βιταμινών και μετάλλων. Εκτός από την προσωπική υγεία, οι καταναλωτές παρακινούνται και από περιβαλλοντικές ανησυχίες: Οι βιολογικές πρακτικές μειώνουν τη ρύπανση του εδάφους και του νερού, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη οικολογική ισορροπία. Οι δημογραφικές αλλαγές, με τους millennials και τη Gen Z να δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την ηθική κατανάλωση, ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση.

Τεχνολογικές καινοτομίες: Βιολογικά και γεωργία ακριβείας

Μια σημαντική τάση είναι η ενσωμάτωση βιολογικών λύσεων με τεχνολογίες ακριβείας. Βιολογικά λιπάσματα, βιοδιεγέρτες και βιοπροστατευτικά συμβάλλουν στη γονιμότητα του εδάφους και στην προστασία των καλλιεργειών. Συνδυασμένα με drones, IoT συσκευές και GPS, επιτρέπουν στοχευμένη εφαρμογή και εξοικονόμηση πόρων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η τεχνολογία βοηθά, επίσης, στη βελτιστοποίηση της άρδευσης, της θρέψης και της εναλλαγής καλλιεργειών, καθιστώντας τη βιολογική γεωργία πιο αποδοτική και βιώσιμη οικονομικά.

Ηγετικός ο ρόλος της Ευρώπης

Η Ευρώπη –σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας– ηγείται παγκοσμίως στην αγορά βιολογικής γεωργίας, χάρη στη ζήτηση, τις υποστηρικτικές πολιτικές και τα εξελιγμένα συστήματα πιστοποίησης. Χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία πρωτοστατούν, με τη Γερμανία να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές βιολογικών τροφίμων. Τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα και οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ διασφαλίζουν την ποιότητα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την παγκόσμια ηγεμονία της Ευρώπης στον τομέα.

Ευκαιρίες ανά τομέα και περιφέρεια

Η καλλιέργεια βιολογικών φυτών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, λόγω της μεγάλης ζήτησης για φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και όσπρια. Αναδυόμενη τάση αποτελεί η βιολογική υδατοκαλλιέργεια, που αναμένεται να αναπτυχθεί γρήγορα λόγω ανησυχιών για αντιβιοτικά, ρύπανση και υπεραλίευση. Οι βιολογικοί τύποι λιπασμάτων αποτελούν τη βάση της γονιμότητας του εδάφους σε όλα τα βιολογικά συστήματα.

Η Ασία-Ειρηνικός αναμένεται να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά, με χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα να ηγούνται της μετάβασης. Η Αυστραλία ξεχωρίζει, επίσης, λόγω των μεγάλων εκτάσεων βιολογικών καλλιεργειών για εξαγωγές κρέατος και δημητριακών. Η Βόρεια Αμερική διατηρεί σημαντικό ρόλο, ενώ η Λατινική Αμερική και η Μέση Ανατολή & Αφρική επεκτείνονται μέσω εξαγωγών και ενημερωτικών ενεργειών.