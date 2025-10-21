Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Βιοδυναμικής Γεωργίας – Το Ινστιτούτο ΔΗΩ φιλοξενεί δύο διεθνείς συναντήσεις

Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ ανακοινώνει τη φιλοξενία δύο κορυφαίων διεθνών συναντήσεων της Biodynamic Federation – Demeter International (BFDI) στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2025.

Πρόκειται για ένα ορόσημο που αναδεικνύει τη χώρα μας σε κέντρο αναφοράς για τη βιοδυναμική γεωργία και αναγνωρίζει τη σημαντική συνεισφορά του Ινστιτούτου ΔΗΩ στην προώθηση της οικολογικής και βιοδυναμικής καλλιέργειας.

Οι δύο εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στην Πελοπόννησο, συγκεντρώνουν κορυφαίους διεθνείς εκπροσώπους της οικολογικής γεωργίας, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και έμπνευσης με στόχο την ενεργοποίηση της ελληνικής βιοδυναμικής κοινότητας και τη μελλοντική ίδρυση ενός Ελληνικού Συλλόγου Βιοδυναμικής Γεωργίας.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την προώθηση της οικολογικής γεωργίας, έχει αναλάβει τον καθοριστικό ρόλο του διοργανωτή φορέα και φιλοξενεί (hosting) για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δύο εξαιρετικά σημαντικές ετήσιες συναντήσεις της Biodynamic Federation Demeter International (BFDI). Ως φορέας υποδοχής, το Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο για τον συνολικό συντονισμό, τη φιλοξενία, , προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά επιτυχημένς βιοδυναμικές πρακτικές στο ελληνικό κλίμα και να ανταλλάξουν πολύτιμες γνώσεις.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου 2025 και αποτελούν τεράστια τιμή, αναγνωρίζοντας το έργο μας στην προώθηση της βιοδυναμικής καλλιέργειας στη χώρα μας.

Ετήσια Συνάντηση της BFDI στην Πελοπόννησο (19-23 Οκτωβρίου 2025)

Η αρχή γίνεται με την ετήσια συνάντηση/εκδρομή του Εποπτικού Συμβουλίου (Supervisory Board) και της Εκτελεστικής Ομάδας (Executive Team) της Biodynamic Federation – Demeter International (BFDI).

Συμμετέχοντες: 15 ανώτατα στελέχη από όλο τον κόσμο.

15 ανώτατα στελέχη από όλο τον κόσμο. Πρόγραμμα: Θα περιλαμβάνει τις εσωτερικές συναντήσεις της BFDI, καθώς και επισκέψεις σε επιτυχημένα βιοδυναμικά αγροκτήματα της περιοχής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν: Βιοδυναμικό Αγρόκτημα της εταιρίας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ . Το Βιοδυναμικό αγρόκτημα του κ. Δημήτρη Δημητριάδη (Προέδρου του Ινστιτούτου ΔΗΩ), ένα εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής βιοδυναμικών πρακτικών.

Θα περιλαμβάνει τις εσωτερικές συναντήσεις της BFDI, καθώς και επισκέψεις σε επιτυχημένα βιοδυναμικά αγροκτήματα της περιοχής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν:

Ετήσια Συνάντηση του ‘Circle of Representatives’ στην Κόρινθο (23-26 Οκτωβρίου 2025)

Αμέσως μετά, ακολουθεί η ετήσια συνάντηση του ‘Circle of Representatives’ στην Κόρινθο.

Συμμετέχοντες: Αναμένεται η συμμετοχή 30 βιοδυναμικών παραγωγών παγκοσμίως.

Αναμένεται η συμμετοχή 30 βιοδυναμικών παραγωγών παγκοσμίως. Πρόγραμμα: Θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε αγροκτήματα, εσωτερικές συναντήσεις και πολιτιστικά ερεθίσματα.

Θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε αγροκτήματα, εσωτερικές συναντήσεις και πολιτιστικά ερεθίσματα. Έλληνες βιοδυναμικούς παραγωγούς, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Κορίνθου. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η γνωριμία με Ευρωπαίους παραγωγούς, ώστε να δοθεί κίνητρο και έμπνευση για τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που θα προωθήσει την ίδρυση ενός Ελληνικού Συλλόγου Βιοδυναμικής Γεωργίας.

Ο Καθοριστικός Ρόλος και τα Οφέλη για το Ινστιτούτο ΔΗΩ

Η διοργάνωση των δύο αυτών εκδηλώσεων υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευση του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιοδυναμικής γεωργίας στην Ελλάδα:

Πρωτοπορία: Η διοργάνωση αυτών των συναντήσεων στην Ελλάδα για πρώτη φορά συνδέει άρρηκτα το όνομα του Ινστιτούτου μας με μια εξαιρετικά θετική και πρωτοποριακή πρωτοβουλία στον χώρο της βιοδυναμικής γεωργίας.

Η διοργάνωση αυτών των συναντήσεων στην Ελλάδα για πρώτη φορά συνδέει άρρηκτα το όνομα του Ινστιτούτου μας με μια εξαιρετικά θετική και στον χώρο της βιοδυναμικής γεωργίας. Έσοδα και Βιωσιμότητα: Ένα μέρος του κόστους συμμετοχής (participation fee) θα.

Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει σημαντικά τους δεσμούς μεταξύ των διεθνών και των τοπικών βιοδυναμικών κοινοτήτων, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη βιοδυναμική καλλιέργεια στην Ελλάδα».