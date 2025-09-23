Η Agrino γιόρτασε 70 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής

Σε μια εντυπωσιακή επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στο Φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η Agrino γιόρτασε 70 χρόνια επιτυχημένης επιχειρηματικής πορείας. Η βραδιά αναδείχθηκε σε έκφραση τιμής στη διαδρομή της εταιρίας και στους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της – από τους ιδρυτές της Ευστράτιο, Ευθύμιο και Γεώργιο Πιστιόλα, τη διοίκηση και τους εργαζόμενους έως τους συνεργάτες και τους καταναλωτές που την εμπιστεύονται εδώ και δεκαετίες.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης της επιχειρηματικής, πολιτικής και παραγωγικής Ελλάδας. Χαιρετισμούς απηύθυναν, εκπροσωπώντας και τον Πρωθυπουργό, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δήμητρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, η Πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, καθώς και ο Joachim Behrmann, ιδιοκτήτης της γερμανικής εταιρίας Schule. Οι παρεμβάσεις τους ανέδειξαν τη διαχρονική συμβολή της Agrino στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και τη συνεχή επένδυσή της στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, το λόγο πήραν μέλη της διοίκησης της Agrino που μοιράστηκαν με το κοινό τις αξίες και το όραμα της εταιρίας.

«Τα 70 χρόνια της Agrino αποτελούν την επιβεβαίωση μιας σταθερής πορείας συνεχούς ανάπτυξης, διαρκών επενδύσεων και ουσιαστικής συνεργασίας με τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Η ποιότητα και η καινοτομία είναι τα βασικά συστατικά της κουλτούρας μας κι όταν αυτές οι αρχές συνδυάζονται με την αυθεντικότητα, τον σεβασμό στους καταναλωτές, στους συνεργάτες και στους ανθρώπους μας, τότε συνθέτουν το DNA της εταιρίας», επεσήμανε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Agrino, Αναστάσιος Πιστιόλας.

Σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό αποτέλεσε η παρουσία και ανάδειξη της νέας γενιάς της εταιρίας, η οποία επιβεβαίωσε τη συνέχιση μιας σταθερής επιχειρηματικής κουλτούρας, βασισμένης στο στρατηγικό προσανατολισμό στο μέλλον.

Τη βραδιά παρουσίασαν η Χριστίνα Βίδου και ο Νίκος Υποφάντης, συμβάλλοντας στη ροή μιας εκδήλωσης υψηλών προδιαγραφών, η οποία κορυφώθηκε με τη μοναδική μουσική εμφάνιση της Ρένας Μόρφη.

Η εκδήλωση αυτή ήταν κορύφωση του εορταστικού κύκλου που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στο έτος, με αντίστοιχες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη και στην πόλη-γενέτειρα της εταιρίας, το Αγρίνιο.