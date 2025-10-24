New Holland: Οι 10 λόγοι για να αγοράσεις ένα T7 Long Wheelbase με PLM Intelligence

Η New Holland παρουσιάζει το T7 Long Wheelbase με PLM Intelligence, το πιο ισχυρό και ταυτόχρονα συμπαγές τρακτέρ στην κατηγορία του. Συνδυάζοντας εντυπωσιακή ισχύ έως 300 ίππων, απαράμιλλη άνεση στην καμπίνα Horizon™ Ultra και προηγμένες δυνατότητες Γεωργίας Ακριβείας, το νέο T7 θέτει νέα πρότυπα στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα.

Με 10 κορυφαίους λόγους για να το επιλέξετε, το T7 LWB αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για κάθε επαγγελματία που απαιτεί το μέγιστο απόδοση στο χωράφι και στο δρόμο:

Το πιο ισχυρό και συμπαγές τρακτέρ στην κατηγορία του

Ίδιο μεταξόνιο με τα ήδη υπάρχοντα τρακτέρ LWB.

Μέγιστη ισχύς 280 hp για εργασίες άροσης και 300 hp για εργασίες με PTO & μεταφορές.

Τουρμπίνα Ηλεκτρονικά Μεταβαλλόμενης Γεωμετρίας (EVGT) στο μοντέλο T300 που παρέχει υψηλή ροπή σε χαμηλές στροφές.

Βελτιωμένη απόδοση στο χωράφι

Ελαστικά μεγαλύτερης διαμέτρου για αυξημένη πρόσφυση και μειωμένη συμπίεση του εδάφους.

Αυξημένη ικανότητα φορτίου αξόνων και υψηλότερο μικτό βάρος μηχανήματος για μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο.

Αναβαθμισμένο υδροστατικό σύστημα στην σειρά CVT.

Ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας του κινητήρα για την χορτοδετική μεγάλου τετράγωνου δέματος που αυξάνει τη δύναμη και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

Ενσωματωμένες δυνατότητες Γεωργίας Ακριβείας (PLM Intelligence) για το τρακτέρ και το παρελκόμενο.

Πιο αθόρυβη λειτουργία

Καμπίνα Horizon ΤΜ Ultra, είναι η πιο αθόρυβη στην κατηγορία της.

Ultra, είναι η πιο αθόρυβη στην κατηγορία της. Μειωμένος θόρυβος στα υδραυλικά κατά την εκκίνηση και στον κινητήρα κατά τη λειτουργία του.

Κλείδωμα στη μετάδοση κίνησης κατά τη στάθμευση (Park Lock).

Αυξημένη άνεση

Νέα καμπίνα Horizon ΤΜ

Νέο σύστημα εμπρόσθιας ανάρτησης.

Προαιρετική ημιενεργή ανάρτηση καμπίνας.

Ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας της ανάρτησης για την χορτοδετική μεγάλου τετράγωνου δέματος για την μείωση της ταλάντωσης της καμπίνας.

Μεγαλύτερο διάστημα εργασίας

18% μεγαλύτερες δεξαμενές καυσίμου για μεγαλύτερη αυτονομία στο χωράφι

Μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης – 750 ώρες.

Εξωτερικό φίλτρο αναθυμιάσεων κινητήρα για μείωση του χρόνου συντήρησης.

Αναμονές μέτρησης πίεσης προστέθηκαν στην γραμμή μετάδοσης κίνησης

Πρόσβαση απομακρυσμένης διάγνωσης.

Μεγαλύτερη ευκολία

Μοχλοί απελευθέρωσης σωλήνων στις βαλβίδες εξωτερικών εργασιών.

Απομακρυσμένο χαμήλωμα εμπρόσθιας ανάρτησης.

Επιλογή υδραυλικών κοντρών μπράτσων υδραυλικού.

Καλύτερη Απόδοση για Περισσότερα Χρόνια

Μειωμένες υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις.

Εμβολοφόρος υδραυλικός συσσωρευτής για την διατήρηση της απόδοσης κατά την αλλαγή στη σειρά CVT.

Αναβαθμισμένο 4

Βελτιωμένη βαφή και επεξεργασία επιφανειών για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο της καλής οπτικής εμφάνισης.

Κοινή χρήση δεδομένων

Η λειτουργία IntelliFieldΤΜ επιτρέπει στον χρήστη να μοιράζεται δεδομένα μεταξύ διαφορετικών τρακτέρ T7 που διαθέτουν P&CM και αυτό βελτιώνει το χρόνο εργασίας και μειώνει τους νεκρούς χρόνους.

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Διάγνωση εξ’ αποστάσεως και εύρεση λύσεων.

Μοιράζεστε οθόνες και επιλύονται ερωτήματα πιο γρήγορα .

SideWinderTM Ultra