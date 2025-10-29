MF Experience Tour 2025 – Η απόλυτη γεωργική εμπειρία επιστρέφει στην Ελλάδα!

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η Massey Ferguson και ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνουν ξανά στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή περιοδεία MF Experience Tour 2025 — ένα μοναδικό γεγονός που επιτρέπει στους επαγγελματίες της γεωργίας να δουν, να δοκιμάσουν και να γνωρίσουν από κοντά τα πιο σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα της Massey Ferguson.

Το 2025, η περιοδεία θα επισκεφθεί δύο νέες πόλεις:

Σουφλί (18–20 Νοεμβρίου)

Κοζάνη (25–28 Νοεμβρίου)

Η εκδήλωση έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πρακτική εμπειρία, ζωντανές επιδείξεις και διαδραστικά εργαστήρια, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πώς οι καινοτόμες τεχνολογίες της Massey Ferguson ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τι θα προσφέρει το MF Experience Tour 2025

Οδήγηση και δοκιμή νέων μοντέλων

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν τους πιο πρόσφατους γεωργικούς ελκυστήρες και γεωργικά μηχανήματα Massey Ferguson, σχεδιασμένα για μικρές και μεγάλες εκμεταλλεύσεις, με έμφαση στην τεχνολογία, την εργονομία και την αποδοτικότητα.

Συμβουλές από ειδικούς

Τα στελέχη της Massey Ferguson θα παρέχουν καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές χρήσης των μηχανημάτων και τις διαθέσιμες επιλογές εξοπλισμού.

Ζωντανές επιδείξεις μηχανημάτων

Τα μηχανήματα θα παρουσιαστούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, αναδεικνύοντας την ενεργειακή τους απόδοση και την προσαρμοστικότητά τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τεχνολογίες ακριβείας και καινοτομία

Συστήματα αυτόματης καθοδήγησης, τηλεμετρίας και ψηφιακής παρακολούθησης θα αναδείξουν πώς η τεχνολογία ακριβείας βελτιώνει την αποδοτικότητα, μειώνει το κόστος λειτουργίας και ενισχύει τη βιώσιμη διαχείριση των γεωργικών πόρων.

Διαδραστικά εργαστήρια και παρουσιάσεις

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και workshops για θέματα όπως διαχείριση δεδομένων καλλιέργειας, ψηφιακές πλατφόρμες και καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης της γεωργικής παραγωγής.

Γιατί να συμμετάσχετε

Το MF Experience Tour 2025 δεν είναι απλώς μια έκθεση, αλλά μια πραγματική εμπειρία όπου οι επισκέπτες μπορούν να οδηγήσουν, να μάθουν, να συζητήσουν με ειδικούς και να ανακαλύψουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Παράλληλα, αποτελεί ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους τοπικούς αντιπροσώπους και να ενημερωθούν για την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Πώς να συμμετάσχετε στο MF Experience Tour

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον τοπικό αντιπρόσωπο Massey Ferguson ή να στείλουν μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Σουφλί

Σαπουντζής Μάριος – 6948609165

Κοζάνη

Χατζησαββίδης Φίλιππος – 6975225839

Πρόγραμμα εκδήλωσης: