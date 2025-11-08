Νέα τρακτέρ T7 Standard Wheelbase Τεχνολογία, απόδοση και στυλ

Τα νέα τρακτέρ New Holland T7 Standard Wheelbase (SWB) φέρνουν νέες δυνατότητες στην κατηγορία των 180-225 ίππων. Οι βελτιώσεις τεχνολογίας και μετάδοσης κίνησης ενισχύουν την απόδοση και ένας νέος εμπρόσθιος άξονας εξασφαλίζει ομαλότερη οδήγηση και μικρότερο κύκλο στροφής, διατηρώντας τις ήδη καθιερωμένες συμπαγείς διαστάσεις της σειράς. Το νέο T7 Standard Wheelbase λανσάρεται με το εντυπωσιακό νέο χρώμα Dynamic Blue, που θα υιοθετηθεί σε όλα τα μελλοντικά τρακτέρ της New Holland.

«Ανασχεδιάσαμε πλήρως τα βασικά χαρακτηριστικά των τρακτέρ της σειράς T7 Standard Wheelbase», δηλώνει ο Manfred Pfleger, Global Product Manager της σειράς. «Οι σημαντικές αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν καινούργιο σχεδιασμό καμπίνας, νέο περιβάλλον χειρισμού και υποβραχιόνιο, καθώς και ένα πιο συμπαγές εμπρόσθιο τμήμα, βασικό στοιχείο για μια σειρά τρακτέρ που απευθύνεται σε ευρύ φάσμα πελατών. Η επανασχεδιασμένη ανάρτηση προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο με τον ελαφρύ, αλλά υψηλής αντοχής σχεδιασμό του εμπρόσθιου άξονα για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της απόδοσης». Το T7.225 με το κιβώτιο ταχυτήτων Dynamic Command™ (DCT) έγινε σημείο αναφοράς στο γερμανικό κέντρο δοκιμών DLG. Στην κατηγορία του κατέγραψε κορυφαία αποδοτικότητα καυσίμου PowerMix, καταναλώνοντας μόλις 243g/kWh.

Ο νέος εμπρόσθιος άξονας, διαθέσιμος σε στάνταρ ή βαρέος τύπου εκδόσεις που προσφέρονται και με ανάρτηση, διαθέτει διπλούς συσσωρευτές για ταχύτερη και ομαλότερη απόκριση που προστατεύει τρακτέρ και χειριστή. Η επιλογή ελέγχου κλίσης κλειδώνει τους συσσωρευτές για να εξαλείψει τις κινήσεις και να βελτιώσει τον χειρισμό κατά τη μεταφορά. Ο νέος εμπρός άξονας έχει μειώσει την ακτίνα στροφής κατά 17% (2,4 μέτρα), από 14,3 μ. σε 11,4 μ.

Τα νέα τρακτέρ T7 Standard Wheelbase διατηρούν το μεταξόνιο των 2.789mm των προηγούμενων μοντέλων. Διαθέτουν, πλέον, μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος οχήματος 13,5 τόνων και αυξημένο μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 5,5 τόνων, κατατάσσοντάς τα μεταξύ των κορυφαίων της κατηγορίας τους.

Ένα νέο καπό με κλίση, που βελτιώνει την ορατότητα, καλύπτει τον κινητήρα FPT NEF 6,7 λίτρων προδιαγραφών Stage V, με διαστήματα συντήρησης 750 ωρών. Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ και του AdBlue/DEF έχει αυξηθεί αντίστοιχα σε 350 λίτρα και 48 λίτρα. Η νέα καμπύλη ισχύος του κινητήρα NEF αποδίδει τη μέγιστη ισχύ σε χαμηλότερες στροφές – στις 1.500 σ.α.λ., μειώνοντας κατανάλωση καυσίμου και θόρυβο. Κάθε μοντέλο επωφελείται από την ενίσχυση Διαχείρισης Ισχύος Κινητήρα (Engine Power Management), προσφέροντας επιπλέον ισχύ 22%-25% για εφαρμογές μεταφοράς, PTO και υδραυλικών συστημάτων.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα τρακτέρ T7.180, T7.190 και T7.210 προσφέρονται με το νέο Auto Command™ CVT, ένα κιβώτιο ταχυτήτων 3×1 σειράς, που είναι διαθέσιμο από την αρχική κυκλοφορία.

Για το κορυφαίο μοντέλο της σειράς, το T7.225, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των κιβωτίων ταχυτήτων Dynamic Command™ ή Auto Command™. Το Dynamic Command™ προσφέρει 24 ταχύτητες εμπρός/όπισθεν, με τελική ταχύτητα 50 km/h σε λειτουργία Eco και δυνατότητα εκκίνησης/διακοπής (start/stop). Το Auto Command™ CVT φτάνει τελική ταχύτητα 55 km/h. Τα νέα φρένα με υποβοήθηση προσφέρουν μεγαλύτερη δύναμη πέδησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ταχύτητες.

Τεχνολογία επόμενης γενιάς για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και άνεση

Το νέο περιβάλλον χειρισμού στο υποβραχιόνιο SideWinder™ επιτρέπει τη διαμόρφωση των χειριστηρίων σύμφωνα με τις ανάγκες, από μηχανικές βαλβίδες εξωτερικών εργασιών και έναν βασικό πίνακα οργάνων, έως ηλεκτρονικές βαλβίδες και την οθόνη αφής IntelliView™ 12.

Όλα τα βασικά χειριστήρια συγκεντρώνονται στα χέρια του χειριστή με ένα πολυχειριστήριο CommandGrip™, και –στα μοντέλα με ηλεκτρονικές βαλβίδες απομακρυσμένου ελέγχου– νέοι διακόπτες λειτουργίας (paddles). Οι πληροφορίες στην οθόνη InfoView™ πίσω από το τιμόνι, ελέγχονται μέσω περιστροφικού επιλογέα στο SideWinder.

Τα τρακτέρ T7 Standard Wheelbase προσφέρουν άνεση και λειτουργικότητα, με βελτιωμένο σύστημα κλιματισμού και υλικά, ευρύχωρη καμπίνα και περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις επιλογές οροφής και διάφορους τύπους ανάρτησης καμπίνας.

Σχεδιασμός και λειτουργικότητα συνδυάζονται και στον χώρο πρόσβασης στην καμπίνα, με σκαλοπάτια και χειρολαβές ενσωματωμένα στο ρεζερβουάρ. Στη δεξιά πλευρά, υπάρχει ντουλαπάκι αποθήκευσης και δοχείο πλύσης χεριών πέντε λίτρων. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά επιλογών LED φωτισμού και τα νέα πίσω φώτα με το χαρακτηριστικό έμβλημα της New Holland.

Η σύνδεση παρελκομένων γίνεται ευκολότερη με τη βελτιωμένη πρόσβαση στις συνδέσεις και στο νέο ανεξάρτητο pick-up hitch. Τα μοντέλα με μετάδοση κίνησης Auto Command™ CVT μπορούν να εξοπλιστούν με μηχανικές βαλβίδες εξωτερικών εργασιών. Το εμπρόσθιο PTO διαθέτει υγρό συμπλέκτη για αυξημένη αντοχή.

Η σειρά υποστηρίζει ISOBUS Κατηγορίας 2 ή 3, επιτρέποντας τον έλεγχο λειτουργιών του τρακτέρ από τα παρελκόμενα, πέρα από τον χειρισμό των παρελκόμενων ISOBUS μέσω οθόνης αφής. Διατίθεται, επίσης, το σύστημα TIM (Tractor/Implement Management), που επιτρέπει αμφίδρομη διαχείριση μεταξύ τρακτέρ και παρελκόμενου (εμπρόσθιου και οπίσθιου).

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν την υπηρεσία Connectivity Included, για βελτίωση αποδοτικότητας βάσει δεδομένων, καθώς και απομακρυσμένη υποστήριξη από τον αντιπρόσωπο μέσω παρακολούθησης και ενημερώσεων.