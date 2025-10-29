Μουντό το σκηνικό της ελληνικής παραγωγής για το 2025/26

Παραδοσιακά, η περίοδος συγκομιδής των μήλων κορυφώνεται το φθινόπωρο, ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή. Έχοντας πλέον αντιπροσωπευτικά δείγματα να αξιολογήσει, η «ΥΧ» αναλύει επισταμένως τη φετινή εικόνα τόσο εντός των τειχών, όπου δυστυχώς παρατηρείται αθρόα μείωση της παραγωγής, όσο και τις αξιοσημείωτες διεθνείς τάσεις, από τις οποίες αναμένεται να εξαρτηθούν πολλά, όσον αφορά το κομμάτι των εμπορικών προοπτικών του προϊόντος. Επιπλέον, στις σελίδες του αφιερώματος που ακολουθεί καταγράφονται οι επίκαιροι προβληματισμοί των ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν σε παραγωγικό επίπεδο τον εγχώριο κλάδο, ενώ δεν παραλείπεται και η εμβάθυνση σε σημεία-«κλειδιά» για την παραγωγή ποιοτικών μήλων –που θα συνεχίσουν να αποτελούν πόλο έλξης και θα ενισχύσουν τη ζήτηση από το εξωτερικό–, συνδυάζοντας έτσι το επιτόπιο ρεπορτάζ με την άκρως κατατοπιστική ματιά των ειδικών.