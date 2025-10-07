ΤΟΕΒ Πηνειού: Να ληφθεί υπόψην στις χειμερινές σπορές η έλλειψη νερού

Στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης, της δίκαιης κατανομής και του ρεαλιστικού προγραμματισμού, καθώς ο Οκτώβριος είναι ο μήνας του σχεδιασμού των καλλιεργειών για τους αγρότες και επειδή το νερό δεν είναι απεριόριστο, η διοίκηση του ΤΟΕΒ Πηνειού απευθύνει, με ανακοίνωση της, ένα ειλικρινές και υπεύθυνο μήνυμα προς όλους τους αγρότες και αρδευτές της περιοχής, με δεδομένο το πρόβλημα της λειψυδρίας που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους θεσσαλούς παραγωγούς.

«Η φετινή χρονιά ξεκινά με δεδομένα που προκαλούν ανησυχία, αλλά και ανάγκη για σωστό σχεδιασμό. Η λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 784,00 μέτρα, δηλαδή στο οικολογικό της όριο, το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών. Και την ίδια στιγμή, 100.000 στρέμματα προστίθενται φέτος στην περιοχή της Κάρλας, τα οποία για δύο χρόνια ήταν εκτός αρδευτικού σχεδιασμού. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, γιατί γνωρίζουμε πως ο Οκτώβριος είναι ο μήνας του σχεδιασμού των καλλιεργειών για τους αγρότες μας. Τώρα αποφασίζονται οι σιτηρά, τα κριθάρια, τα βαμβάκια, και όλα όσα θα καθορίσουν τη νέα παραγωγική χρονιά. Η ευθύνη των επιλογών είναι μεγάλη, γιατί το νερό δεν είναι απεριόριστο. Η περσινή χρονιά μας έδωσε πολλά μαθήματα. Παρά τις προσπάθειες όλων, πολλά χωράφια έμειναν άνυδρα και απότιστα, γιατί οι συνθήκες δεν επέτρεψαν να καλυφθούν οι ανάγκες του κάμπου. Η λίμνη Πλαστήρα δεν γέμισε ποτέ επαρκώς, και το υδάτινο ισοζύγιο της Θεσσαλίας παραμένει εύθραυστο. Για να δούμε ξανά τη λίμνη να γεμίζει, θα έπρεπε –όπως ειρωνικά λένε οι τεχνικοί– να περάσει άλλος ένας “Ντάνιελ”. Όμως όλοι ξέρουμε πως μια τέτοια καταστροφική κακοκαιρία δεν είναι λύση — είναι τραγωδία για την αγροτική παραγωγή, για τα χωριά μας, για τον τόπο μας. Ας ευχηθούμε να έχουμε χιόνια στα βουνά και βροχές ουσιαστικές, που θα δώσουν ζωή στα νερά μας, χωρίς να ξαναζήσουμε τα δραματικά φαινόμενα του παρελθόντος. Η ευθύνη, λοιπόν, είναι κοινή.

Η επιλογή των καλλιεργειών, ο τρόπος διαχείρισης του νερού, η συνεργασία με τον Οργανισμό και η μεταξύ μας κατανόηση θα καθορίσουν αν η επόμενη χρονιά θα είναι βιώσιμη. Ο ΤΟΕΒ Πηνειού παρακολουθεί διαρκώς τα δεδομένα, συνεργάζεται με τους φορείς της Περιφέρειας και με τους αρμόδιους μηχανισμούς, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση, δίκαιη κατανομή και ρεαλιστικός προγραμματισμός. Ο κάμπος της Θεσσαλίας, ο τόπος μας, δεν αντέχει άλλα λάθη. Ας γίνει λοιπόν η φετινή χρονιά σημείο καμπής και συνείδησης. Να δείξουμε ότι, όταν χρειάζεται, μπορούμε να σταθούμε ενωμένοι, ψύχραιμοι και υπεύθυνοι. Να αποδείξουμε πως η δύναμη του αγρότη δεν βρίσκεται μόνο στο χωράφι, αλλά και στη σκέψη, στη συνεργασία και στη σωστή επιλογή. Για τον ΤΟΕΒ Πηνειού με σεβασμό και ευθύνη προς τους ανθρώπους της γης» καταλήγει η ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πηνειού, Δημήτρης Τσιουρής.