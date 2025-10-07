Η Βιβλιοθήκη Οίνου της Νάουσας ανοίγει τις πόρτες της

Στη ραδιοφωνική εκπομπή «Γλυκιά Ζωή» της “Φωνής της Ελλάδας“, με τους Νατάσα Βησσαρίωνος και Νίκο Ιωαννίδη ήταν καλεσμένος ο Μιχάλης Μπουτάρης, ο οποίος μίλησε για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Γιάννη Μπουτάρη να ιδρύσει την πρώτη Βιβλιοθήκη Οίνου της χώρας στη Νάουσα.

Η ιστορία του χώρου που θα φιλοξενηθεί η Βιβλιοθήκη Οίνου Νάουσας (ΒΙΒΟΝ), ξεκινά το 1908, όταν ανεγέρθηκε και στη συνέχεια λειτούργησε για περίπου πενήντα χρόνια ως οινοποιείο της οικογένειας Μπουτάρη. Έκτοτε και για άλλα πενήντα χρόνια, λειτούργησε ως μουσείο και πολιτιστικός χώρος, μέχρι που έκλεισε. «Ο Σύνδεσμος Οινοποιών Νάουσας- που πήρε ομόφωνη απόφαση συνεργασίας- ο Δήμος της πόλης αλλά και η Βιβλιοθήκη της Βέροιας και η Future Library είναι βασικοί πυλώνες αυτής της προσπάθειας και η σύμπραξή τους ήταν σημαντική εξέλιξη στην πορεία ολοκλήρωσης του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουτάρης,

Η Βιβλιοθήκη φιλοδοξεί να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και να δώσει πρακτική λύση στη διάσωση πολύτιμων αρχείων που συχνά βρίσκονται παραμελημένα, συμβάλλοντας έτσι και στη διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς. Ο επισκέψιμος χώρος θα περιλαμβάνει σπάνιες οινικές εκδόσεις, αρχειακό υλικό και αντικείμενα(κυρίως) από τις προσωπικές συλλογές του Γιάννη Μπουτάρη και της Σταυρούλας Κουράκου.

Ένας διαδραστικός τοίχος θα αναδεικνύει τις φιάλες από την πορεία του ελληνικού κρασιού στο χρόνο και στην ιστορία του.

“Στόχος μας είναι σε ένα χρόνο από σήμερα, η ΒΙΒΟΝ να έχει ξεπεράσει τα 200.000 τεκμήρια τα οποία θα ψηφιοποιηθούν και θα είναι προσβάσιμα στον κόσμο” λέει ο Μιχάλης Μπουτάρης και όπως ανέφερε στη συνέντευξή του, όλα τα υλικά που συγκροτούν τη Βιβλιοθήκη προήλθαν από δωρεές,

Τέλος, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στη “Γλυκιά Ζωή” και μίλησε για το κρασί ως στοιχείο της γαστρονομίας και του πολιτισμού: “Το όραμα το δικό μου είναι κρασί και υγεία, νηφαλιότητα και ανθεκτικότητα”.

Η πρώτη Βιβλιοθήκη Οίνου της χώρας ανοίγει επίσημα τις πύλες της στη Νάουσα στις 9 Νοεμβρίου, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημέρα που έφυγε ο Κυρ Γιάννης.

Μπορείτε να ακούσετε όλη τη συνέντευξη εδώ

Πηγή: Φωνή της Ελλάδας – ΕΡΤ