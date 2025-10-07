Γ. Ανδριανός: Έμφαση στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα του ελληνικού ελαιολάδου

Σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα αποτελούν η διατήρηση της ποιότητας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου, όπως επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός κήρυξε κατά την έναρξη των εργασιών της ημερίδας Ενημέρωσης Ελαιοτριβέων και Ελαιοπαραγωγών, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

Ειδικότερα, κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι «η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν για την Ελλάδα στοιχείο ταυτότητας, ιστορίας και πολιτισμού», τονίζοντας πως η διατήρηση της ποιότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου συνιστούν σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα.

Ο ΥφΑΑΤ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,

-στην ανάγκη ενημέρωσης των παραγωγών ενόψει της εφαρμογής ελέγχων επιμολυντών από 1/1/2027 στις ευρωπαϊκές αγορές,

-στην αναβάθμιση του Ελαιοκομικού Μητρώου, το οποίο έως το 2026 θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με το Κτηματολόγιο, το ΟΣΔΕ και τους δασικούς χάρτες,

-στη μετάθεση της υποχρεωτικής υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο (από 1η Οκτωβρίου 2026) καθώς και

-στη θεσμοθέτηση των επισκέψιμων ελαιοτριβείων από τον Μάρτιο του 2025 — μια πρωτοβουλία που, όπως σημείωσε, «ανοίγει νέους δρόμους για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την ανάδειξη του πολιτισμού της ελιάς ως αυθεντικής εμπειρίας για τον επισκέπτη».

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός τόνισε ότι «η ελαιοκομία είναι για την Ελλάδα ένας εθνικός θησαυρός», επισημαίνοντας πως με στρατηγικό σχέδιο, συνεργασία κράτους και παραγωγών και επένδυση στην ποιότητα, την τυποποίηση και την εξωστρέφεια, η χώρα μπορεί να ενισχύσει το εισόδημα των παραγωγών και να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ), το Επιμελητήριο Αρκαδίας, την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και τη Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς (ΦΙΛΑΙΟΣ), με τη συμμετοχή επιστημόνων και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα.

