Η ΕΑΣ Καβάλας στη Fruit Logistica 

Για μια ακόμη χρονιά, η ΕΑΣ Καβάλας συμμετείχε με δικό της περίπτερο στη μεγάλη διεθνή εμπορική έκθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών Fruit Logistica, που φιλοξενήθηκε στο Βερολίνο από τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου.

«Μέσα από την έκθεση, στην πορεία των ετών, δημιουργήσαμε το δίκτυό μας για το ακτινίδιο και το σπαράγγι», σημειώνει ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣ, Κλέαρχος Σαραντίδης. Τονίζει τη δυνατή παρουσία της Ένωσης και τις ουσιαστικές επαφές στη φετινή διοργάνωση, που επέτρεψαν το άνοιγμα σε νέες αγορές για το ακτινίδιο, και συγκεκριμένα στην Ινδία, γεγονός που ενισχύεται μετά τις επισκέψεις και τις εξαγγελίες των κυβερνώντων στη χώρα. «Είναι μια τεράστια χώρα και θα επενδύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο μέσω εκθέσεων όσο και σε άλλες χώρες της Άπω Ανατολής, προκειμένου να κατοχυρώσουμε τις εμπορικές σχέσεις και να προωθήσουμε το ακτινίδιο», δηλώνει. Επισημαίνει τη σπουδαιότητα του ανοίγματος στην Ινδία, καθώς τα επόμενα χρόνια η παραγωγή τους θα είναι μεγαλύτερη και, κατά συνέπεια, θα αυξηθούν οι ανάγκες διάθεσης του ακτινιδίου.

Όσον αφορά το σπαράγγι, έχει σταθερές αγορές, κυρίως τη γερμανική, και οι ποσότητες είναι συγκεκριμένες, γι’ αυτό δεν σχεδιάζεται άνοιγμα σε νέες αγορές.