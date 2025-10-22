Η συγκομιδή καρυδιών στο Γεφυρούδι Σερρών

Στο Γεφυρούδι του δήμου Ηρακλείας συλλέγεται ο εκλεκτός καρπός από τους καρυδεώνες της περιοχής.

O Χρήστος Αλταντζής, παραγωγός καρυδιών, αναφέρει ότι πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε το πρώτο χέρι της συγκομιδής και σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο μόλις ολοκληρωθεί η ωρίμανση. Η οικογένεια του αποτελούμενη από τέσσερα άτομα προσπαθεί να τα καταφέρει χωρίς άλλη βοήθεια, αλλά «χρειάζονται πολλά χέρια ειδικά στην συγκομιδή».

Στα καταστήματα επιλέγουν τα εισαγόμενα λόγω χαμηλότερης τιμής λέει ο κ. Αλταντζής. «Όταν υπολογιστεί το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με τις τιμές των εισαγόμενων από την Αργεντινή ή την Μολδαβία». Ωστόσο τα ελληνικά καρύδια υπερέχουν. Το μυστικό της νοστιμιάς της ποικιλίας Chandler, που καλλιεργούν στην Ηρακλεία οφείλεται στο μικροκλίμα της περιοχής

Μετά την συγκομιδή, τα καρύδια πηγαίνουν στο αποφλοιωτήριο, πλένονται και οδεύουν στο στεγνωτήριο, προτού συσκευαστούν και διατεθούν στην αγορά. Οι καταναλωτές έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στα ανώτερης ποιότητος ελληνικά καρύδια, στηρίζοντας παράλληλα τους αγρότες να μείνουν στα χωράφια τους, και στα αμφιβόλου ποιότητος καρύδια που φτάνουν στην αγορά χωρίς τους κανόνες ελέγχου της ΕΕ.

Μεταξύ των νέων προϊόντων που κυκλοφορούν είναι και το γνωστό καρυδοβούτυρο, που αποτελείται μόνο από πολτό καρυδιού, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ένα νέο προϊόν που κυκλοφορεί ως διατροφικό συμπλήρωμα, υψηλής αξίας.

