Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναδεικνύει τον «Κύκλο της φάβας στη νησιωτική Ελλάδα» ως στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εγγραφή του στοιχείου «Ο κύκλος της φάβας στη νησιωτική Ελλάδα» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η νέα εγγραφή αποτελεί συνέχεια της έρευνας για τις τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες, που είχαν επίσης ενταχθεί στο Ευρετήριο με τίτλο «Τοπικές και γηγενείς γεωργικές ποικιλίες: γνώσεις και πρακτικές», πρωτοβουλία που είχε αναλάβει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Ινστιτούτο Φυτογενετικών Πόρων του Γ.Π.Α. υπέβαλε το δελτίο του στοιχείου σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και πρόσωπα: Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, Αγροτικό Συνεταιρισμό Ατσικής Λήμνου, Δήμο Σκύρου, Αγροτικό Συνεταιρισμό Χώρας Αμοργού, Σύλλογο Καρσάνων Λευκάδος, Κοινοτικό Συμβούλιο Καρυάς, Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, καθώς και τους:

στην Κάρπαθο, Μιχάλη Λεντάκη, Μαρίνα Λεντάκη, Ρούλα Χουβαρδά–Παπαβασίλη,

στη Λήμνο, Αθηνά Καβαλέρη,

στην Τήνο, Νίκο Κων/νου Αλβέρτη,

και στη Νάξο, Λαβρία Πρωτοπαπαδάκη.

Οι συντάκτες του δελτίου ήταν οι ερευνητές Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ανδρομάχη Οικονόμου και Ροίκος Θανόπουλος.

Η φάβα αποτελεί πανάρχαιο έδεσμα, που παραδοσιακά καταναλώνεται μέχρι σήμερα στα περισσότερα νησιά του ελληνικού χώρου. Παρασκευάζεται από σπασμένες κοτυληδόνες σπερμάτων (σπόρων) οσπρίων, τα οποία προέρχονται από τοπικές ποικιλίες πέντε βοτανικών ειδών (τρεις τύποι λαθουριού, ένα είδος μπιζελιού και ένα κουκιού). Οι αγρότες κάθε νησιού έχουν αναπτύξει τις δικές τους καλλιεργητικές τεχνικές και μεθόδους επεξεργασίας, σύμφωνα με την τοπική παράδοση.

Στην παραδοσιακή νησιωτική κοινωνία, η φάβα εντάσσεται τόσο στον καθημερινό όσο και στον εορταστικό διατροφικό κύκλο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη διατροφική κουλτούρα. Περιβάλλεται, επίσης, από πλήθος λεκτικών και συμβολικών πρακτικών και εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση τόσο στην τοπική κουζίνα όσο και στη σύγχρονη γαστρονομία.

Όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση, το παρασκεύασμα της φάβας «αποτελεί βασικό προϊόν της διατροφικής κουλτούρας της νησιωτικής Ελλάδας, που συμβάλλει αφενός στην ενίσχυση και ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας των νησιωτικών περιοχών και αφετέρου στη διαφύλαξη και ενίσχυση της παραγωγικής ταυτότητας και της γευστικής μνήμης των νησιωτικών κοινοτήτων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξή τους».

Η εγγραφή αυτή αφορά όλα τα ελληνικά νησιά στα οποία καλλιεργούνται γεωργικά φυτά, από τους σπόρους των οποίων παρασκευάζεται η φάβα.

Την πρωτοβουλία και τον συντονισμό της διαδικασίας είχε η κα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού και του Ινστιτούτου Φυτογενετικών Πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.