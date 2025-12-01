Η ΕΛΟΠΥ στηρίζει την αριστεία των νέων επιστημόνων και επενδύει στο μέλλον της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας

Με αφορμή την Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας (30 Νοεμβρίου), το Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη διαρκή υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), άνοιξε για έβδομη συνεχή χρονιά τις πόρτες του στη γνώση και στην καινοτομία μέσα από την τριήμερη διοργάνωση της «Ανοικτής Ημέρας Υδατοκαλλιέργειας» στο Πανεπιστήμιο Μεσολογγίου.

Η εναρκτήρια Ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την κ. Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΕΛΟΠΥ, και τον κ. Κωνσταντίνο Μπόκα, Μέλος & Ταμία της ΕΛΟΠΥ, που είχε και την τιμή να απονείμει τα τρία ετήσια Βραβεία Αριστείας της ΕΛΟΠΥ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια».

Φέτος διακρίθηκαν οι: Ιωάννης Ιωαννίδης, Ιωάννης Μάρκου και Ουρανία Τσουμπέλη.

Με σταθερό όραμα να προσελκύσει τους πιο ταλαντούχους νέους επιστήμονες σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται δυναμικά, η ΕΛΟΠΥ θεσπίζει συνολικά έξι υποτροφίες κάθε χρόνο:

τρεις για το Πανεπιστήμιο Πατρών και τρεις για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΛΟΠΥ δεν στηρίζει απλώς τους φοιτητές, καλλιεργεί το μέλλον της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας.

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), κύριος φορέας ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, ιδρύθηκε το 2016 με αποστολή την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των Εταιρειών-Μελών της, εδραιώνοντας την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές. Σήμερα, η ΕΛΟΠΥ περιλαμβάνει 22 Μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της εγχώριας παραγωγής και εξάγουν τα προϊόντα τους σε 40 χώρες.

Η ΕΛΟΠΥ λειτουργεί με γνώμονα το σεβασμό μεταξύ των Μελών και προς τον καταναλωτή, τη συλλογικότητα, την υπερηφάνεια για τον κλάδο και τα προϊόντα του, και σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας. Παράλληλα με ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων προώθησης, η ΕΛΟΠΥ παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη και οφέλη στα Μέλη της όσον αφορά στη συνεργασία, υποστήριξη, ενημέρωση, δικτύωση, ανάπτυξη, έρευνα, εκπαίδευση, συλλογικότητα, πρόοδο, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία με κρατικούς φορείς και πολλά άλλα.

Αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση στους αναπτυξιακούς στόχους της, το διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια που τη χαρακτηρίζουν, στην Ελλάδα η ΕΛΟΠΥ είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (Federation of European Aquaculture Producers – FEAP), του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Κομισιόν (Markets Advisory Council – MAC), του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια (Aquaculture Advisory Council – AAC) και του European Aquaculture Society (EAS).

Η διαχρονική δέσμευση της ΕΛΟΠΥ περιλαμβάνει την υγιεινή των τροφίμων, την ευζωία των ιχθύων και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησε το πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης “Fish from Greece” σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas, και αναπτύσσει καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα και Οδηγούς Καλών Πρακτικών σε συνεργασία με την Επιστημονική και Ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Η ΕΛΟΠΥ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, στηρίζοντας ενεργά την εκπαίδευση, την τοπική κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, την υγεία, τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τα παιδιά, τη συμπεριληπτικότητα, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.