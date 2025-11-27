Την αναβολή της Agrotica ζητά η ΕΚΑΓΕΜ

Την αναβολή της αγροτικής έκθεσης Agrotica του 2026 ζητά με ανακοίνωσή της η Ενωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ), καθώς, όπως αναφέρει, «η παρούσα κρίσιμη συγκυρία πλήπει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και στο σύνολο της εθνικής οικονομίας». Επίσης, ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Θέμα: Άμεση ανάγκη λήψης διαρθρωτικών μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα – Αίτημα αναβολή της Agrotica 2026

Η ‘Ενωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ), με επίσημη επιστολή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητά την άμεση υλοποίηση όλων των αναγκαίων διαρθρωτικών παρεμβάσεων, ώστε να ανακοπεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στον αγροτικό κόσμο και να επιτευχθεί άμεσα ομαλοποίηση και σταθεροποίηση του κλάδου.

Η παρούσα κρίσιμη συγκυρία πλήττει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και στο σύνολο της εθνικής οικονομίας.

Ως Έλληνες κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων:

Συμμεριζόμαστε απολύτως τον δίκαιο αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας.

Καλούμε το Υπουργείο να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, στην άμεση και πλήρη αποπληρωμή των οφειλόμενων ενισχύσεων, καθώς και στην εφαρμογή πολιτικών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Δηλώνουμε ότι στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό αγροτών και κτηνοτρόφων, έως ότου ικανοποιηθούν στο ακέραιο τα δίκαια αιτήματά τους.

Παράλληλα, καλούμε τη ΔΕΘ-HELEXPO να προβεί στην αναβολή της έκθεσης Agrotica 2026, σε χρόνο που θα συμφωνηθεί από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ως ένδειξη ενότητας, αλληλεγγύης και σεβασμού προς τους γεωργοκτηνοτρόφους της χώρας.