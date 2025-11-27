Μαζικό κύμα αποχής από την Agrotica 2026

Εντεινόμενη εικόνα προβληματισμού και επιφυλακτικότητας καταγράφεται στον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού ενόψει της Agrotica 2026, που ήταν προγραμματισμένη για το τέλος του ερχόμενου Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Και γράφουμε «ήταν», γιατί οι τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα ημερών – αν όχι ωρών – η αναβολή της κορυφαίας αγροτικής έκθεσης της ΝΑ Ευρώπης.

Τις τελευταίες μέρες, 25 επιχειρήσεις και ένα επιμελητήριο ανακοίνωσαν επίσημα ότι αποσύρουν τη συμμετοχή τους, επικαλούμενες τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος. Για τους ίδιους λόγους και η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) ζήτησε με ανακοίνωσή της την αναβολή της έκθεσης. Αντίθετα, μία επιχείρηση – προς το παρόν – δίνει ψήφο στήριξης, η Σάνδρος Α.Ε., και δηλώνει ότι θα συμμετάσχει κανονικά στην Agrotica.

Οι τοποθετήσεις, πάντως, όσων αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι «η πραγματικότητα του αγροτικού χώρου δεν επιτρέπει μια εκθεσιακή παρουσία που θα δημιουργούσε λανθασμένη εικόνα ευημερίας».

Οι λόγοι είναι τρεις, σύμφωνα με επικοινωνία που είχε το ypaithros.gr με στελέχη της αγοράς:

Α) Η αβεβαιότητα στις πληρωμές των ενισχύσεων και αποζημιώσεων έχει μεταφερθεί πλέον από τον παραγωγό στον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον έμπορο, τον εισαγωγέα, σε ολόκληρη την αλυσίδα. Οι καθυστερήσεις, κατά πολλούς «πρωτοφανείς», αναστέλλουν επενδυτικές αποφάσεις και καθηλώνουν την αγορά.

Β) Η διαρκής αθέτηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση κρίσιμων προγραμμάτων, όπως τα πολυαναμενόμενα Σχέδια Βελτίωσης, έχει στερήσει το βασικό εργαλείο με το οποίο η Agrotica λειτουργούσε ως σημείο εκκίνησης για νέες συμφωνίες και τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Γ) Οι τιμές στα περισσότερα βασικά προϊόντα (βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, κηπευτικά και ελαιόλαδο) παραμένουν λίγο ή πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής, φαινόμενο που διαβρώνει τη δυνατότητα επένδυσης και κάθε διάθεση προγραμματισμού. Η δε κτηνοτροφία βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης.

Οι πιο ηχηρές απουσίες

Την απόφασή της να μη συμμετάσχει στην Agrotica 2026 ανακοίνωσε την Τετάρτη η μεγαλύτερη εισαγωγέας αγροτικών μηχανημάτων στην ελληνική αγορά, Agrotech ΑΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της John Deere. Ακολούθησε ένα ντόμινο ανακοινώσεων, καθώς την απόφασή της μιμήθηκαν κι άλλοι μεγάλοι παίκτες του κλάδου, πράγμα που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο πλήγμα στο κύρος της έκθεσης. Η ανακοίνωση της εταιρείας είναι η εξής: «Η Agrotica είναι για εμάς, όλα αυτά τα χρόνια, κάτι πολύ περισσότερο από μια έκθεση. Τη σεβόμαστε βαθιά και νιώθουμε ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε εκεί. Σήμερα, όμως, ο αγροτικός κόσμος περνά μια δύσκολη περίοδο, γεμάτη προκλήσεις. Δεν είναι εύκολο να μιλάμε για γιορτές. Σε τέτοιες στιγμές, νιώθουμε πως χρειάζεται μια διαφορετική στάση.

Γι’ αυτό και, με αληθινό σεβασμό προς τον θεσμό και προς όλους τους αγρότες, αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε στην Agrotica 2026. Την επόμενη χρονιά θέλουμε να κάνουμε κάτι που, για εμάς, έχει ουσία. Θα προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν την αγροτική κοινωνία. Οι καιροί μάς οδηγούν σε επιλογές πιο αληθινές, πιο κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων μας σε ό,τι κάνουμε. Σε λίγο καιρό θα μοιραστούμε όσα αξίζει να γίνουν πράξη».

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και οι ανακοινώσεις των υπόλοιπων αντιπροσώπων τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων: P J Condellis SA (New Holland, Case), Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ (Claas), Kouimtzis (Fendt), «Η Δήμητρα» ΑΕ (Lamborghini, Zetor), Αφοι Σαρακάκη (Massey Ferguson) και I. Νέτας & Υιοί ΑΕ (Valtra).

Πριν από την Agrotech είχαν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις από τον χώρο της κατασκευής και της πώλησης γεωργικών μηχανημάτων – κυρίως παρελκομένων – όπως: Στασινός ΑΕ, Αντωνάκης Γ.Ι. ΑΕ, Ιωάννης Βασ. Μιχαλόπουλος ΑΕ, Ντούλιας Αθανάσιος, Καρυωτάκης ΟΕ και REKOR ΑΦΟΙ Δεβετζόγλου.

Ενδεικτική είναι η ανακοίνωση της Ιωάννης Βασ. Μιχαλόπουλος ΑΕ, η οποία μιλά για «ειλικρινή στάση απέναντι στην πραγματικότητα». Η εταιρεία περιγράφει με λεπτομέρεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί:

Τιμές που δεν καλύπτουν το κόστος.

Αυξανόμενο κόστος παραγωγής.

Αβεβαιότητα στην αγορά.

Σοβαρές ζωονόσοι, όπως η ευλογιά των προβάτων.

Ανυπαρξία Σχεδίων Βελτίωσης.

Μεγάλες καθυστερήσεις σε πληρωμές, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.

Κλονισμένη εμπιστοσύνη.

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες», υπογραμμίζει η εταιρεία, «μια εκθεσιακή παρουσία θα έδινε μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». Σημειώνει ακόμη ότι δεν επιθυμεί «να παρουσιαστεί με μια γιορτινή εικόνα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος παλεύει για να σταθεί όρθιος».

Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, στον μακρύ κατάλογο της αποχής από την Agrotica είχαν προστεθεί οι: Tractor GPS, Oikos Seeds, Alpellas, Kuhn Center Hellas, Agrohellas ΑΕ, Agricom Μποτσαρόπουλος, Κρητικός ΑΕ, Επιμελητήριο Σερρών, GKD Δουλγέρης Γιώργος, Αγροφυλλίδα Α.Ε., Π. Ρήγας Υλικά Συσκευασίας, Active Agro AE και Τσουλής Μηχανοτεχνική.

Τάση ή συγκυρία;

Οι ανακοινώσεις αυτές δεν ήρθαν ως «κεραυνός εν αιθρία». Στον κλάδο υπήρχε από τον Σεπτέμβριο η αίσθηση ότι οι εταιρείες γεωργικών μηχανημάτων εξετάζουν το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχουν, αλλά καμία πρωτοβουλία έκτοτε δεν ελήφθη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να επιλυθεί το αδιέξοδο.

Η κοινή συνισταμένη όλων των θέσεων είναι ξεκάθαρη: Η αγορά βρίσκεται σε έντονη πίεση, οι αγρότες αντιμετωπίζουν υπαρξιακά προβλήματα και μια «γιορτινή» εκθεσιακή συμμετοχή δεν θεωρείται κατάλληλη ή αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας.

Το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι αν η Agrotica 2026 θα αποτελέσει απλώς μια διαφορετική –και μικρότερη– έκδοση του θεσμού ή αν η φετινή τάση αποχής σηματοδοτεί την ανάγκη αναβολής ή ακόμα και ματαίωσης της έκθεσης για την επόμενη χρονιά, με δεδομένο ότι ούτε τα νέα Σχέδια Βελτίωσης θα έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι τότε.