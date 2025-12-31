Η Βρετανία άρει την πλήρη απαγόρευση εισαγωγής χοιρινού από την Ισπανία και υιοθετεί περιφερειακούς ελέγχους

Την άρση της πλήρους απαγόρευσης εισαγωγής χοιρινού από την Ισπανία ανακοίνωσε η Βρετανία, επιτρέποντας πλέον τις εισαγωγές από περιοχές της χώρας που δεν έχουν επηρεαστεί από την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF). Η απόφαση αυτή ανατρέπει την προηγούμενη που είχε επιβληθεί η καθολική απαγόρευση, έπειτα από την επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων ASF στη Βαρκελώνη, μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η κίνηση ευθυγραμμίζει τη Βρετανία με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιφερειακή διαχείριση της ασθένειας, σύμφωνα με την οποία οι περιορισμοί στις εμπορικές συναλλαγές εφαρμόζονται μόνο στις περιοχές που πλήττονται από την πανώλη των χοίρων. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) ανακοίνωσε ότι οι εισαγωγές χοιρινού από την Καταλονία, και ειδικότερα από τη Βαρκελώνη, θα παραμείνουν προσωρινά απαγορευμένες, ενώ οι εξαγωγές από τις υπόλοιπες περιοχές της Ισπανίας μπορούν να συνεχιστούν κανονικά.

«Μετά την εκδήλωση αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ισπανία, όλα τα νωπά χοιρινά και άλλα επηρεασμένα προϊόντα από την πληγείσα περιοχή περιορίζονται», δήλωσε εκπρόσωπος του Defra στο Reuters, προσθέτοντας ότι «οι εξαγωγές από περιοχές χωρίς ASF στην Ισπανία μπορούν να συνεχιστούν κανονικά». Η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά για τυχόν μεταβολές.

Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει εννέα κρούσματα ASF σε αγριογούρουνα κοντά στη Βαρκελώνη, γεγονός που οδήγησε σε έκτακτα μέτρα στην Καταλονία, μία από τις κύριες περιοχές εκτροφής χοίρων στη χώρα. Ο ιός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά είναι θανατηφόρος για τους χοίρους και δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ή θεραπεία.

Η Ισπανία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό χοιρινού κρέατος στην ΕΕ και βασικό προμηθευτή της Βρετανίας, έχοντας αποστείλει φέτος περίπου 37.600 τόνους χοιρινού, αξίας άνω των 112 εκατ. ευρώ. Η άρση της απαγόρευσης ακολουθεί τις εκκλήσεις του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, προς τη Βρετανία και άλλους εμπορικούς εταίρους να συνεχίσουν τις αγορές από περιοχές εκτός της ζώνης περιορισμού.

Η Ισπανία έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή χοιρινού προς την Κίνα από μη προσβεβλημένες περιοχές, ενώ χώρες όπως ο Καναδάς και το Μεξικό συνεχίζουν να αποκλείουν το χοιρινό από όλη την Ισπανία. Παράλληλα, ομάδα κτηνιάτρων της ΕΕ ξεκίνησε εργασίες στη Βαρκελώνη για την αντιμετώπισή της.