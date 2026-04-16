ΕΕ: Συναντήσεις ΥπΑΑΤ, Μ. Σχοινά με Ευρωπαίους Επιτρόπους με βασικά θέματα τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη νέα ΚΑΠ και την αντιμετώπιση των επιζωοτιών

Συναντήσεις με Ευρωπαίους επιτρόπους πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με βασικά θέματα τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη νέα ΚΑΠ και την αντιμετώπιση της επιζωοτίας.

Ειδικότερα, ο Μ. Σχοινάς συναντήθηκε με τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Κρίστοφ Χάνσεν, με τον Επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, καθώς και με την επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI), Ελίζαμπεθ Βέρνερ. Σε αυτές τις συναντήσεις, τον Μαργαρίτη Σχοινά συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, καθώς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, τρία είναι τα βασικά διακυβεύματα για τον αγροτικό τομέα. Πρώτον, η επιτυχής υλοποίηση της μεταρρύθμισης που προβλέπει τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – μια σύνθετη διαδικασία που εξελίσσεται εν λειτουργία, καθώς πρέπει να διασφαλίζονται ταυτόχρονα οι πληρωμές προς τους παραγωγούς. Το σχετικό σχέδιο δράσης, που έχει συμφωνηθεί με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Δεύτερον, η αξιοποίηση της μεταρρύθμισης ως «βάση» για τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα. Η χρονική συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή, καθώς ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ενώ ορισμένα από τα εφαρμοστικά εργαλεία θα συμπέσουν με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Το τρίτο διακύβευμα είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαχείριση της επιζωοτίας, με έμφαση στη Λέσβο, όπου απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση ώστε να περιοριστεί ο αφθώδης πυρετός.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπογράμμιζαν την ανάγκη να οικοδομηθεί ένα νέο πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ των ελληνικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Όπως επισημάνθηκε, η νέα ηγεσία του Υπουργείου επιδιώκει να καλύψει το έλλειμμα εμπιστοσύνης του παρελθόντος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες διεξήχθησαν σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με τους ευρωπαίοι αξιωματούχους να εμφανίζονται δεκτικοί, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιτυχίας της μεταρρύθμισης τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ΕΕ.

Στο τεχνικό σκέλος, προωθείται το «Σχέδιο Δράσης ΙΙ» που κατατέθηκε στην Επιτροπή στις 12 Μαρτίου, με βασικό στόχο τη διασφάλιση ότι οι πληρωμές θα κατευθύνονται αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους, μέσω ενισχυμένων ελέγχων από την ΑΑΔΕ. Ήδη, όπως επισημαίνεται, καταβλήθηκαν 220 εκατ. ευρώ εντός της Μεγάλης Εβδομάδας με το νέο σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε σε αναστολή διαπίστευσης τον Σεπτέμβριο του 2024, γεγονός που οδήγησε στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Η εθνική διαδικασία ελέγχου έχει ολοκληρωθεί, με θετική εισήγηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου προς το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διαβίβασε τη σχετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή αναμένεται να πραγματοποιήσει τον δικό της έλεγχο εντός Μαΐου ή Ιουνίου, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση για την άρση της αναστολής. Κυβερνητικές πηγές από τις Βρυξέλλες, εξέφρασαν αισιοδοξία για θετική έκβαση, υπογραμμίζοντας ότι η καταβολή των ενισχύσεων προς τους αγρότες συνεχίζεται κανονικά.

«Τα προαπαιτούμενα μετάβασης δεν είναι απλά, είναι σύνθετα, αλλά θα υλοποιηθούν», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές. Παράλληλα, ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παροχή φιλόδοξου προγράμματος τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα, τόσο για την ΑΑΔΕ όσο και για το Υπουργείο, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για θετική ανταπόκριση. Όπως τονίζεται, πρόκειται για μια εθνική προσπάθεια με στρατηγική σημασία για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, καθώς η πρόσβαση στους κοινοτικούς πόρους συνδέεται άμεσα με την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Έρχεται στήριξη 8 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς

Σχετικά με τη Λέσβο και τον αφθώδη πυρετό, πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφεραν ότι αναμένεται πολύ σύντομα η δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα παρέχεται «γενναιόδωρη» στήριξη στους παραγωγούς που υφίστανται ζημιά. Συγκεκριμένα, για το διάστημα των πρώτων 21 ημερών (15 Μαρτίου – 5 Απριλίου), αναμένεται να διατεθούν 8 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των γαλακτοπαραγωγών του νησιού.

Οι ίδιες πηγές αναγνώριζαν ότι ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο εξελίσσεται σε μια σοβαρή δοκιμασία για την τοπική οικονομία. Σημείωναν, ωστόσο, ότι παρά τη δυσκολία της συγκυρίας, υπάρχει και μια κρίσιμη παράμετρος που επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία: πρόκειται για νησί. Αυτό σημαίνει ότι, με αυστηρούς και συνεπείς ελέγχους – οι οποίοι ήδη εφαρμόζονται σε πλήρη έκταση – μπορεί να επιτευχθεί ο βασικός στόχος, που δεν είναι άλλος από τον απόλυτο περιορισμό της νόσου εντός των γεωγραφικών του ορίων.

Πηγές του υπουργείου, σημείωσαν ότι από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κρούσματος, στις 15 Μαρτίου, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα καραντίνας και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι είναι επιτακτική η «αυστηρή τήρηση των μέτρων», καθώς η νόσος του αφθώδους πυρετού είναι ιδιαίτερα μεταδοτική – κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από ευρωπαίους εμπειρογνώμονες που επισκέφθηκαν το νησί, οι οποίοι υπογράμμισαν παράλληλα ότι η στρατηγική που ακολουθείται είναι σωστή και πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτραπεί η έξοδος της νόσου από τη Λέσβο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η λύση στην παρούσα φάση είναι «ψυχραιμία, αυστηρότητα και στήριξη». Ψυχραιμία στην αντιμετώπιση της κρίσης, αυστηρότητα στην εφαρμογή των μέτρων και έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Με αυτό το τρίπτυχο, και με τη συνεργασία όλων, μπορεί να ανασχεθεί η εξάπλωση της νόσου και να προστατευτεί ένας από τους πιο ζωτικούς πυλώνες της ελληνικής παραγωγής.

Ευλογιά αιγοπροβάτων

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων, πηγές του υπουργείου, ανέφεραν ότι η Ελλάδα παραμένει στο «πλάνο Α», που είναι η εκρίζωση της νόσου, απορρίπτοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο εμβολιασμού. Όπως επισημάνθηκε στις επαφές με τον Επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, το κρίσιμο διάστημα θα είναι μετά το Πάσχα, οπότε θα αξιολογηθεί η εξέλιξη των κρουσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε καταγραφεί σημαντική αύξηση, ωστόσο φέτος οι ενδείξεις εμφανίζονται βελτιωμένες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σαφέστερη εικόνα αναμένεται περίπου έναν μήνα μετά το Πάσχα, με την πλευρά του υπουργείου να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία της νόσου.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ