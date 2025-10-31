Η κολοκύθα θα έχει την τιμητική της στο Σουφλιώτικο Halloween

Δυναμικά και σε γερές βάσεις φαίνεται ότι έχει εγκατασταθεί η κινόα στη Θράκη, αλλά, προς το παρόν, δεν μπορεί να προβλεφθεί η ακριβής έκταση που θα αντιπροσωπεύει την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, η απογοήτευση από τη χαμηλή τιμή στο βαμβάκι και τα προβλήματα άρδευσης, είτε λόγω έλλειψης υποδομών (Ροδόπη) είτε λόγω καθυστερήσεων στη συμφωνία […]

