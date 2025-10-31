Η κολοκύθα θα έχει την τιμητική της στο Σουφλιώτικο Halloween
Το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού στο Σουφλί διοργανώνει αύριο, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, το Σουφλιώτικο Halloween στις 19:00, με ελεύθερη είσοδο. Στην ονομαζόμενη Γιορτή Κρατσούνας συμμετέχει το ΚΑΠΗ του Δήμου Σουφλίου, με τη γαστρονομία κολοκύθας. Η γιορτή περιλαμβάνει έκθεση και καλλιτεχνικό εργαστήρι φωτιστικών κρατσούνας (κολοκύθας) από τον χειροτέχνη Τάκη Σερέτη. Το κοινό μπορεί να θαυμάσει ζωντανά το εκπληκτικό εργαστήριο κατασκευής φωτιστικών από «κρατσούνες».