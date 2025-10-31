Συνεργασία περιφέρειας – Μητροπόλεων για την τόνωση του θρησκευτικού τουρισμού

Ο σχεδιασμός δράσεων και συνεργασιών για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη Θεσσαλία απασχόλησε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, μεταξύ του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνατίου, της αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αναστασίας Αδαμοπούλου, και της προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, Χρύσας Τσαγανού.

Η έναρξη συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα στοχεύει στην ανάδειξη και στην προστασία των θρησκευτικών μνημείων και των τόπων προσκυνήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ομόδοξες χώρες, κυρίως των Βαλκανίων. Ήδη η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κ. Αδαμοπούλου, σε πρόσφατο ταξίδι της στο Βελιγράδι είχε διαδοχικές επαφές με τον Μητροπολίτη Βελιγραδίου και εκπροσώπους τουριστικών γραφείων που ειδικεύονται στον θρησκευτικό τουρισμό.

«Η Θεσσαλία μπορεί να αναδειχθεί σε διεθνή προορισμό προσκυνηματικού και θρησκευτικού τουρισμού», δηλώνει στην «ΥΧ» η κ. Αδαμοπούλου και προσδιορίζει τα επόμενα βήματα: «Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιγνάτιος πρόκειται να συναντηθεί το επόμενο διάστημα με τους υπόλοιπους Μητροπολίτες της Θεσσαλίας για τον συντονισμό δράσης εκ μέρους της εκκλησίας, ενώ η περιφέρεια πρόκειται να καταγράψει και να παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα θρησκευτικά μνημεία που μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες».

Προορισμοί-έκπληξη

Εκτός από τα Μετέωρα, που δεν έχουν ανάγκη ιδιαίτερης διαφήμισης, υπάρχουν πολλές περιοχές και μοναστήρια που μπορεί να εξελιχθούν σε ευχάριστες εκπλήξεις για τους τουρίστες.

Πρόσφορες περιοχές θεωρούνται η Αργιθέα και τα Άγραφα (π.χ. η Μονή Σπηλιάς εντυπωσιάζει τους επισκέπτες) και γενικότερα η περιοχή της λίμνης Πλαστήρα (Μονή Πελεκητής)· τόποι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους, που κουβαλούν βαρύ ιστορικό φορτίο, εμπεριέχουν σημαντικά –θρησκευτικά κυρίως– μνημεία, αμόλυντη, «παρθένα» φύση και αποτελούν μερικούς από τους κορυφαίους περιπατητικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Σε συνδυασμό με τον αγροτουρισμό, που είναι αρκετά διαδεδομένος, η παροχή υπηρεσιών που δύναται να προσφερθεί στον τουρίστα κρίνεται αρκετά αναβαθμισμένη.