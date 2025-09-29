Η Κύκνος γιορτάζει 110 χρόνια ιστορίας

Η Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Κύκνος, με αφετηρία το 1915, συμπληρώνει φέτος 110 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, τα ΕΛΤΑ τιμούν την ιστορική διαδρομή της εταιρείας με την έκδοση συλλεκτικής σειράς γραμματοσήμων και επιστολικών φακέλων, διαθέσιμη από τον Σεπτέμβριο 2025.

Η συλλεκτική έκδοση αποτυπώνει την εξέλιξη της Κύκνος από ένα μικρό οικογενειακό εργαστήριο σε έναν σύγχρονο βιομηχανικό ηγέτη, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Τα γραμματόσημα και οι φάκελοι σχεδιάστηκαν με σεβασμό στην ιστορική ταυτότητα της εταιρείας, ενσωματώνοντας στοιχεία από την εικαστική και τεχνολογική της πορεία, καθώς και από την συμβολή της στην ελληνική αγροτική παραγωγή.

Η Κύκνος, με έδρα το Ναύπλιο όπου βρίσκονταν το πρώτο εργοστάσιο της εταιρείας αποτελεί πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, με επενδύσεις σε καινοτομία, εξαγωγική δραστηριότητα και κοινωνική υπευθυνότητα. Σήμερα, η μονάδα παραγωγής βρίσκεται στα Σαβάλια του Ν. Ηλείας, συνεχίζοντας με το ίδιο πάθος και την ίδια δυναμική.

Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 230 μόνιμους και εποχικούς εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 59 παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας και φέτος έλαβε για πρώτη φορά την πιστοποίηση Great Place to Work®, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εμπνέει, εξελίσσει και στηρίζει τους ανθρώπους της.

Η συλλεκτική σειρά θα είναι διαθέσιμη μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος των ΕΛΤΑ και σε επιλεγμένα καταστήματα.