Η γνωστή εταιρεία επεξεργασίας πατάτας CelaVita κηρύσσει πτώχευση

Η CelaVita, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας πατατών στην Ευρώπη, κήρυξε επισήμως πτώχευση το απόγευμα της 12ης Αυγούστου. Η εταιρεία, που δραστηριοποιούνταν από το 1967, είχε χτίσει φήμη ως προμηθεύτρια ποιοτικών προϊόντων πατάτας σε σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχεία, εστιατόρια και δημόσιους φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το προσωπικό ενημερώθηκε άμεσα για την απόφαση της πτώχευσης, η οποία έρχεται μετά από μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες. Το 2012, η CelaVita είχε περάσει στην ιδιοκτησία της McCain, παραγωγού κατεψυγμένων προϊόντων, ενώ τον Μάρτιο του 2024 η McCain πούλησε την εταιρεία στην επενδυτική εταιρεία Nimbus.

Η επιχείρηση είχε ανακοινώσει πρόσφατα σχέδια αναδιοργάνωσης, με στόχο την εστίαση στην παραγωγή πατατών για chips, αν και η φήμη της είχε οικοδομηθεί κυρίως γύρω από τα φρέσκα προϊόντα πατάτας. Η αλλαγή στρατηγικής δεν φαίνεται να απέτρεψε την οικονομική δυσπραγία, οδηγώντας στην τελική απόφαση της πτώχευσης.

Αβεβαιότητα για το μέλλον

Η επόμενη μέρα για τη CelaVita παραμένει αβέβαιη. Οι εργαζόμενοι περιμένουν τις εξελίξεις και την επικείμενη συνάντηση με τον σύνδικο, για να καθοριστεί η περαιτέρω πορεία της εταιρείας. Μέχρι τότε, οι υπάλληλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εκτός αν κληθούν ειδικά για ανάγκες, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες για την ολοκλήρωση των τρεχόντων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη σταδιακή εκκαθάριση των υποχρεώσεων.

Η πτώχευση της CelaVita αποτελεί πλήγμα για τη βιομηχανία επεξεργασίας πατατών στην Ευρώπη, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο παλιούς και αναγνωρισμένους προμηθευτές, με ιστορική παρουσία στην αγορά. Οι εξελίξεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η αγορά και οι εργαζόμενοι περιμένουν να δουν αν θα υπάρξουν εξαγορές, συγχωνεύσεις ή άλλα μέτρα διάσωσης της εταιρείας.