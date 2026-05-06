Η Ουκρανία κατηγορεί την Αίγυπτο για αποδοχή «κλεμμένων από τη Ρωσία» σιτηρών της

Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κατηγόρησε την Αίγυπτο ότι επέτρεψε σε ένα ρωσικό πλοίο να εκφορτώσει σιτηρά που είχαν κλαπεί από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη σε ένα από τα λιμάνια της, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κιέβου να μην το επιτρέψει, αναφέρει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, το πλοίο ASOMATOS έλαβε άδεια να εκφορτώσει 26,9 τόνους κλεμμένου ουκρανικού σιταριού. Αυτή είναι η τέταρτη περίπτωση νομιμοποίησης ρωσικών σιτηρών σε αιγυπτιακά λιμάνια από τον Απρίλιο», έγραψε ο Σίμπιγκα σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο X, σύμφωνα με το Agerpres.

Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανική Εισαγγελία ζήτησε από το αιγυπτιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης νομική βοήθεια για να αποτρέψει την εκφόρτωση εμπορευμάτων που η Ουκρανία θεωρεί «παράνομα».

Το εν λόγω φορτίο εξήχθη μέσω της χερσονήσου της Κριμαίας που κατέχεται από τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία είναι μια χώρα που παίζει τον ρόλο αξιόπιστου εγγυητή της επισιτιστικής ασφάλειας της Αιγύπτου εδώ και χρόνια και δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι Αιγύπτιοι εταίροι μας συνεχίζουν να δέχονται κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε την κατάσχεση «εμπορευμάτων που έχουν κλαπεί από τα κατεχόμενα εδάφη».

Το Κίεβο έστειλε πρόσφατα παρόμοια μηνύματα στην ισραηλινή κυβέρνηση, μετά την εκφόρτωση αρκετών φορτίων σιτηρών από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας στο Ισραήλ από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ένας ιδιώτης Ισραηλινός εισαγωγέας τελικά εγκατέλειψε μια τέτοια αποστολή τον περασμένο μήνα, αν και η ισραηλινή κυβέρνηση εκτίμησε ότι η Ουκρανία δεν είχε παρουσιάσει επαρκή στοιχεία για να αποδείξει την προέλευση των εμπορευμάτων και να δικαιολογήσει την παρέμβαση των αρχών.

Πηγή: hotnews.ro, ertnews.gr