Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ ανοίγει δρόμους στην ινδική αγορά

Με στόχο την προώθηση των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων και τη διεύρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία.

Η δράση έφερε σε άμεση επαφή 36 επιχειρήσεις της περιοχής με Ινδούς επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων, ανοίγοντας νέες προοπτικές συνεργασίας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ:

«Επιχειρηματική αποστολή διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: Άνοιγμα των τοπικών προϊόντων στην αγορά της Ινδίας

Η προσπάθεια διείσδυσης των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην αγορά της Ινδίας, ενισχύθηκε μέσω επιχειρηματικής αποστολής, που διοργάνωσε η Περιφέρεια, διά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με προσκεκλημένους Ινδούς αγοραστές των κλάδων τροφίμων και φρέσκων φρούτων και λαχανικών, από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Σκοπός της επιχειρηματικής επίσκεψης ήταν η δικτύωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων της Περιφέρειας με τα κανάλια διανομής της Ινδίας. Στην εν λόγω δράση εξωστρέφειας συμμετείχαν συνολικά 36 επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν 8 Ινδοί επαγγελματίες τροφίμων: Επτά αγοραστές/διανομείς και η υποδιευθύντρια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου του Pune και RECO Partner στην Ινδία.

Η Ινδική αγορά αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους προορισμούς για τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα. Με πληθυσμό που ξεπερνά το 1,4 δισ. και με ταχύτατα αυξανόμενη μεσαία τάξη, η Ινδία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για εξαγωγές. Η στροφή των καταναλωτών προς τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά και το ενδιαφέρον τους για μεσογειακές γεύσεις και υγιεινά τρόφιμα, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την είσοδο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε αυτή τη μεγάλη αγορά.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής υλοποιήθηκαν δράσεις, όπως γευσιγνωσία προϊόντων, επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες, δείπνο δικτύωσης, εκθετήριο με προϊόντα επιχειρήσεων, επίσκεψη τοπικό super market και 98 B2B meetings, από τις οποίες προέκυψαν οι πρώτες συμφωνίες συνεργασίας.

Μέσα από τις παραπάνω στοχευμένες δράσεις αναδείχθηκε η ποιότητα, η γευστική υπεροχή και η καινοτομία των προϊόντων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενισχύοντας τη θέση τους σε μια αγορά με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης».

