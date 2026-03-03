Ανοιχτές οι αιτήσεις συμμετοχής για τα ευρωπαϊκά βραβεία Βιολογικής Γεωργίας

Έως τις 26 Απριλίου 2026 παραμένουν ανοιχτές οι αιτήσεις για τα φετινά Βραβεία Βιολογικής Γεωργίας της ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικών, για πέμπτη συνεχή χρονιά, τιμούν πρωτοπόρους της βιολογικής αλυσίδας αξίας οι οποίοι αναπτύσσουν εμπνευσμένα έργα με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων. Οι νικητές και φέτος θα τιμηθούν κατά την ειδική Τελετή Απονομής, που διεξάγεται την Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ, στις 23 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Τα βραβεία διοργανώνονται από κοινού από την Κομισιόν, τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων και Περιφερειών, τις COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe, με τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ στην αξιολόγηση.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Κάθε φορέας ή οργανισμός της ΕΕ με αξιόλογο έργο στον τομέα των βιολογικών προϊόντων μπορεί να υποβάλει αίτηση. Βιοκαλλιεργητές, περιφέρειες και επιχειρήσεις, αλλά και ολόκληρες πόλεις που λαμβάνουν σχετικές δράσεις μπορεί να είναι μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τα βραβεία και φέτος είναι επτά στις έξι κατηγορίες:

• Καλύτερος/η βιοκαλλιεργητής/τρια (γυναίκα και άνδρας)

• Καλύτερη βιολογική περιφέρεια / βιο-περιφέρεια

• Καλύτερη βιολογική πόλη

• Καλύτερη μικρομεσαία επιχείρηση μεταποίησης βιολογικών τροφίμων

• Καλύτερος λιανοπωλητής βιολογικών προϊόντων

• Καλύτερο βιολογικό εστιατόριο / υπηρεσία εστίασης