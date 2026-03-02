Συνεργασία Ομίλου Σαρακάκη στον τομέα των ασφαλειών

Η Απόλλων ΑΕ, μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και η DIN AGENTS ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους συνεργασία, δημιουργώντας ένα νέο επιχειρηματικό οικοσύστημα με χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Στόχος της σύμπραξης είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου Hub Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, που θα συνδυάζει την τεχνογνωσία και τις υποδομές της Απόλλων ΑΕ με το δυναμικό δίκτυο άνω των 500 συνεργατών της DIN AGENTS.

Το κοινό εγχείρημα προβλέπει τη δημιουργία πανελλαδικού δικτύου-πρότυπου, με ενίσχυση της παρουσίας στην Αττική και επέκταση σε κομβικές πόλεις της περιφέρειας, επαναπροσδιορίζοντας τη σύγχρονη ασφαλιστική διαμεσολάβηση.