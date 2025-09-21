Ηλεία: Αναζητώντας τα ίχνη του Παυσανία

Πενταετές πρόγραμμα γεωφυσικής έρευνας στην Ακρόπολη της Αρχαίας Ήλιδας θα ξεκινήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε το σχετικό αίτημα, έχοντας και τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι να εντοπιστούν αρχαιολογικά ευρήματα από τους θησαυρούς της αρχαίας πόλης, τους οποίους είχε καταγράψει τον 2ο αιώνα μ.Χ. ο περιηγητής και γεωγράφος Παυσανίας, στον λόφο Αγιάννη, που αποτελούσε την Ακρόπολη της Αρχαίας Ήλιδας. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί υπό τη διεύθυνση της προϊσταμένης της ΕΦΑ Ηλείας, Ερωφίλης-Ίριδος Κόλλια, σε συνεργασία με τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας στο ΑΠΘ, Γρηγόρη Τσόκα.