Στην κόψη του ξυραφιού το καλαμπόκι της Ηλείας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο η συγκομιδή του καλαμποκιού στην Ηλεία, με τους παραγωγούς να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, οι οποίες απειλούν τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Από τη μία πλευρά, οι τιμές, που παραμένουν χαμηλές για τον παραγωγό, και από την άλλη, οι αθρόες εισαγωγές, δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο την προσπάθεια των καλλιεργητών να εξασφαλίσουν βιώσιμο εισόδημα.

Ο πρόεδρος των καλαμποκοπαραγωγών Ηλείας, Χρήστος Παλαιολόγος, επισημαίνει ότι με 0,25 ευρώ το κιλό η καλλιέργεια δεν αποδίδει, ενώ το όριο των 0,30 ευρώ θα μπορούσε να δώσει προοπτική στους παραγωγούς. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν σημαντικά την παραγωγή. Τα πρώιμα καλαμπόκια πάνε καλά, ωστόσο, με τον πρώτο καύσωνα του Ιουλίου, επηρεάστηκε το όψιμο προϊόν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν απώλειες ακόμα και 200 με 300 κιλά ανά στρέμμα.

Παράλληλα, η μείωση των εκτάσεων και η υποχώρηση της κτηνοτροφίας περιορίζουν τη ζήτηση. Το ζήτημα του νερού, με υψηλές ανάγκες άρδευσης, καθιστά την καλλιέργεια ακόμη πιο δαπανηρή, χωρίς να υπάρχει επαρκής κρατική στήριξη για επενδύσεις σε σύγχρονες μεθόδους ποτίσματος.

Συρρίκνωση και εγκατάλειψη

Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα τελευταία χρόνια, τα στρέμματα με καλαμπόκι στην Ηλεία μειώνονται συνεχώς. Οι νέοι αγρότες, που επενδύουν σε μηχανήματα, αντιμετωπίζουν γρήγορα την πραγματικότητα της περιορισμένης παραγωγής, ενώ πολλοί παλιοί αποχωρούν, οδηγώντας σε συρρίκνωση και εγκατάλειψη.