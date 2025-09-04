Ηλεία: Σήμα κινδύνου για την αιωνόβια δρυ στο Κολίρι

Στην κορυφή του λόφου του Προφήτη Ηλία, στο Κολίρι Ηλείας, στέκει εδώ και περίπου έξι αιώνες μια μεγαλοπρεπής δρυς, ύψους άνω των 30 μέτρων. Πρόσφατα, όμως, ένα από τα κεντρικά της κλαδιά έσπασε και κατέρρευσε στο έδαφος, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό για την προστασία του δέντρου.

Σύμφωνα με τον δασάρχη Πύργου, Παναγιώτη Λάττα, η ζημιά οφείλεται πιθανότατα σε ακραίο καιρικό φαινόμενο και όχι σε ασθένεια. Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε τοποθετηθεί σιδερένιο υποστήριγμα για να διασωθεί άλλο μεγάλο κλαδί του.

Το Δασαρχείο αναμένεται να απομακρύνει τα σπασμένα κλαδιά, ενώ ήδη δρομολογείται η κήρυξη της δρυός ως «προστατευόμενου μνημείου της φύσης». Όπως δήλωσε ο κ. Λάττας στην τοπική εφημερίδα «Πρωινή», υπάρχει ήδη πρόταση που αφορά τόσο τη δρυ στο Κολίρι όσο και τον ιστορικό πλάτανο στο Μπαστηρά (Λάλα), με στόχο να ενταχθούν στο «Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων της Ελληνικής Επανάστασης».

Η συγκεκριμένη δρυς, με κορμό έξι μέτρων σε περίμετρο και μοναδική παρουσία στην περιοχή, βρίσκεται δίπλα σε μια αρχαία πέτρινη πηγή. Η ανακήρυξή της ως διατηρητέου μνημείου θα ενισχύσει την προστασία της, αλλά και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου, που συνδέεται οδικά με το Κολίρι και το μοναστήρι της Κρεμαστής.