Ηλεκτρονική άρδευση με κάρτες χρέωσης στον Δήμο Τρικκαίων

Ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος με χρέωση μέσω κάρτας και πλήθος ωφελειών για τον αγρότη, το νερό και το περιβάλλον υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για σύστημα ποτίσματος με ηλεκτρονική σύνδεση των γεωτρήσεων και πληρωμή με κάρτα χρέωσης.

Κάτι που θα σημάνει έλεγχο και μείωση του καταναλισκόμενου νερού, οφέλη για το περιβάλλον, γνώση της τιμής που πληρώνει ο αγρότης για το νερό.

Μάλιστα το έργο των 1,6 εκ. ευρώ, ουσιαστικά αποτελεί προπομπό για το αρδευτικό έργο των 65 εκ. €, για το οποίο ο Δήμος Τρικκαίων υπέβαλε τη σχετική πρόταση, με οφέλη για τους 4 Δήμους του νομού Τρικάλων και 10 ΤΟΕΒ.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος άρδευσης, με αυτόματο έλεγχο των παροχών άρδευσης, με ταυτόχρονη χρήση καρτών χρέωσης και με μετεωρολογικό σταθμό και γεωργία ακριβείας.

Το έργο αφορά

στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος σε θέση λειτουργίας, αυτομάτου ελέγχου των παροχών άρδευσης

με ταυτόχρονη χρήση καρτών χρέωσης

για την ορθή διαχείριση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την άρδευση,

και της ποσοτικής/ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων.

Οι σχετικές μελέτες (τεχνική, γεωργο-οικονομο-τεχνική) εκπονήθηκαν από τον Δήμο Τρικκαίων.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα αφορά, όχι μόνο τον κεντρικό σταθμό και τους 27 τοπικούς σταθμούς, αλλά ακόμη και έλεγχο της εισόδου – εξόδου στους οικίσκους όπου το σύστημα θα εγκατασταθεί, καθώς και μετεωρολογικούς σταθμούς.

Το έργο είναι περιβαλλοντικό και αρδευτικό, στηρίζει τους αγρότες του Δήμου Τρικκαίων, εξοικονομεί νερό και βοηθά την παραγωγή

Και τούτο διότι

1. Εξασφαλίζεται ποιότητα ισχύος στο δίκτυο

2. Μειώνονται αστοχίες και δυσλειτουργίες των αντλιών

3. Εξασφαλίζονται δείκτες ελέγχου του πεπαλαιωμένου ή µη σωστά συντηρημένου εξοπλισμού

4. Εξασφαλίζονται ποσότητες νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης

5. Υφίσταται συνεχής παρακολούθηση του ισοζυγίου ύδατος

6. Διαφυλάσσεται η ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα και της ποιότητας του προσφερόμενου νερού,

7. Αποφεύγονται φαινόμενα και συνθήκες υπεράντλησης

8. Εξυπηρετούνται καταναλωτές άμεσα και αποτελεσματικά

9. Εξορθολογίζεται το κόστος άρδευσης

Πηγή: ertnews.gr