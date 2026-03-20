Η αντιοξειδωτική διατροφή ως μοχλός αγροδιατροφικής ανάπτυξης

Σαφές μήνυμα για τον ρόλο των αγροτών και την πραγματική διάσταση του αγροτοδιατροφικού τομέα στην ελληνική οικονομία έστειλε ο Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονίας, Κωνσταντίνος Μάττας, μιλώντας στην εκδήλωση «Αντιοξειδωτική Διατροφή – Στρατηγικός Στόχος Ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 31ης Agrotica.

Από την αρχή της ομιλίας του, ο κ. Μάττας επιδίωξε να αποσαφηνίσει όσα συχνά απλουστεύονται ή παρερμηνεύονται στον δημόσιο διάλογο για τον κλάδο. «Τα αντιοξειδωτικά δεν πωλούνται στα super markets. Βρίσκονται μέσα σε προϊόντα και κάποιοι πρέπει να τα παράγουν» τόνισε, υπογραμμίζοντας, ταυτόχρονα, ότι η αξία της γεωργίας δεν αποτυπώνεται στα ράφια, αλλά στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.

Ο καθηγητής έκανε λόγο και για μεγάλη «σύγχυση» γύρω από τον αγροδιατροφικό τομέα, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία που συχνά παρουσιάζονται για τη συμβολή της γεωργίας στο ΑΕΠ είναι παραπλανητικά. Όπως είπε, η απομόνωση του πρωτογενούς τομέα ως ποσοστό 2%–3% δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η συνολική συμβολή των αγροδιατροφικών συστημάτων στην απασχόληση φτάνει το 25–30%, ποσοστό που καθιστά τον τομέα έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας — ισχυρότερο ακόμη και από τον τουρισμό.

Η αγροδιατροφή σταθεροποιητής σε περίοδο κρίσεων

Ο κ. Μάττας αναφέρθηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το 2009, η οποία έδειξε ότι ο τομέας λειτούργησε ως σταθεροποιητής κατά την οικονομική κρίση. «Όταν αυτόν τον τομέα τον αδυνατίσεις, όταν υπάρχει κρίση, χάνεις τον σταθεροποιητή σου», είπε, εξηγώντας ότι ο τομέας συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και σε περιόδους αναταραχής, προσφέροντας ανθεκτικότητα στο σύνολο της οικονομίας, ενώ έκανε λόγο και για τους υψηλούς πολλαπλασιαστές των επενδύσεων στη γεωργία: «Εάν επενδύσεις εκατό, αναδημιουργούνται άλλα εκατό. Σχεδόν είναι δωρεάν», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σχέση του αγροτοδιατροφικού συστήματος με το περιβάλλον, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει άλλος τομέας που να συνδέεται τόσο άμεσα με τη βιοποικιλότητα, το νερό και τα οικοσυστήματα. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της τοπικής κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι η επιλογή προϊόντων από κοντινές περιοχές θα μείωνε δραστικά την παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση, που απαιτείται για μεταφορές και ψύξη.

Ο κ. Μάττας μίλησε, τέλος, με έντονο τόνο για την ερήμωση της υπαίθρου, τονίζοντας ότι ο μόνος τομέας που εξακολουθεί να τη στηρίζει είναι ο αγροδιατροφικός, ενώ στάθηκε στους ανθρώπους του συστήματος, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα που, όπως είπε, είναι δίκαιο να πάρουν το μερίδιό τους από το κοινωνικό σύνολο, προειδοποιώντας, παράλληλα για τη δραματική γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Στην ίδια εκδήλωση, ο Ομότιμος Καθηγητής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Οξειδωτικού Στρες για την Υγεία και τα Αγροτικά Τρόφιμα, Απόστολος Κυριτσάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στο νέο συστατικό του ελαιόλαδου, το DMΒ που είναι ένα καινοτόμο, υγειοπροστατευτικό συστατικό που εντοπίστηκε πρόσφατα σε εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, ενώ η Καθηγήτρια Επιστήμης των Τροφίμων & Διατροφής στο Α.Π.Θ., Μαρία Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε στο αντιοξειδωτικό αποτύπωμα της ελληνικής μεσογειακής διατροφής.