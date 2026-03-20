Κωνσταντίνος Οροϊλίδης, στέλεχος CNH Industrial: Ανάλυση των τεχνολογικών και επιχειρηματικών τάσεων που ξεχώρισαν στην Agrotica 2026

Ο Κωνσταντίνος Οροϊλίδης, ΟΕΜ Key Account Manager-EMEA στη CNH Industrial, μιλά για την εμπειρία του από τη φετινή Agrotica 2026, τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές τάσεις που ξεχώρισε, αλλά και το κρίσιμο ζήτημα της μετάβασης από τη διαθεσιμότητα της καινοτομίας στην ουσιαστική εφαρμογή της στο χωράφι. Μέσα από την οπτική ενός επαγγελματία που δραστηριοποιείται ενεργά στο ελληνικό αγροτικό οικοσύστημα, αναδεικνύονται τα δομικά εμπόδια, οι ευκαιρίες και οι προϋποθέσεις για μια πιο αποδοτική και βιώσιμη γεωργία.

Πως αξιολογείτε τη φετινή διοργάνωση της Agrotica;

Η φετινή Agrotica 2026 είχε για μένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που την παρακολούθησα ως μόνιμος πλέον κάτοικος Ελλάδας. Η οπτική αλλάζει όταν δεν είσαι απλώς παρατηρητής της αγοράς αλλά ενεργός συμμετέχων στο ελληνικό αγροτικό οικοσύστημα. Σε επίπεδο διοργάνωσης, η αλλαγή του μήνα από Φεβρουάριο σε Μάρτιο φέρνει την έκθεση πιο κοντά στην έναρξη των αγροτικών εργασιών, γεγονός που έκανε πιο δύσκολη την προσέλευση παραγωγών λόγω των υποχρεώσεών τους στο χωράφι. Ταυτόχρονα, η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τον διεθνή της χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας 1.520 εκθέτες από 42 χώρες και καταγράφοντας αύξηση 49% στις ξένες συμμετοχές. Με πάνω από 38.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου και πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Hosted Buyers και οι οργανωμένες B2B συναντήσεις, η Agrotica επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως σημείο συνάντησης για την αγροτική επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ποιες είναι οι βασικές τεχνολογικές και επιχειρηματικές τάσεις που ξεχωρίσατε και τι δείχνουν για το επίπεδο ωριμότητας της ελληνικής γεωργίας;

Οι βασικές παρατηρήσεις μου είναι οι παρακάτω:

1) Η αγορά FMIS παραμένει στάσιμη παρά την τεχνολογική ωριμότητα. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα Farm Management Information Systems (FMIS) παρέμειναν σχεδόν οι ίδιες με τις προηγούμενες διοργανώσεις, ενώ οι προμηθευτές επισημαίνουν ότι η απορρόφηση από τους παραγωγούς εξακολουθεί να περιορίζεται. Παρά την τεχνολογική ωριμότητα των εργαλείων, που επιτρέπουν τη διαχείριση καλλιεργειών, δεδομένων παραγωγής και εισροών, η μικρή κλίμακα των εκμεταλλεύσεων, το χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ετοιμότητας και τα περιορισμένα οικονομικά κίνητρα περιορίζουν την εμπορική διείσδυση στην ελληνική αγορά.

2) Τα drones περνούν από την καινοτομία στη μαζική εμπορική παρουσία. Φέτος, τα αγροτικά drones δεν περιορίστηκαν στις εξειδικευμένες startups· η τεχνολογία έχει γίνει τόσο δημοφιλής που ακόμη και μεγάλοι εισαγωγείς γεωργικών μηχανημάτων τα παρουσίασαν στην πρώτη γραμμή των εκθεσιακών τους χώρων, δίπλα σε τρακτέρ και βασικό εξοπλισμό. Η ένταξη των drones στα portfolios μεγάλων παικτών δείχνει ότι η τεχνολογία περνά από το στάδιο της καινοτομίας στην πλήρη εμπορική ενσωμάτωση στον αγροτικό εξοπλισμό, αντιμετωπιζόμενη πλέον ως εργαλείο παραγωγής με δυνατότητες όπως GPS και αισθητήρες, που καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη.

3) Η πρώτη εμφάνιση κινεζικού τρακτέρ δείχνει μετατόπιση στην αγορά μηχανημάτων. Το κινεζικό τρακτέρ LOVOL έκανε φέτος την πρώτη του εμφάνιση στην Agrotica, υποδεικνύοντας την είσοδο νέων, χαμηλότερου κόστους κατασκευαστών. Παρά την παρουσία του, δεν πρόκειται για τρακτέρ υψηλής τεχνολογίας και δεν διαθέτει ISOBUS, γεγονός που δείχνει ότι η στρατηγική του εστιάζει στην προσφορά οικονομικών επιλογών και όχι στην πλήρη ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων. Παρόλα αυτά, η είσοδός του αυξάνει τον ανταγωνισμό για τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές μάρκες και ενδέχεται να ασκήσει πίεση στις τιμές, προμηνύοντας πιθανές αλλαγές στη δομή της ελληνικής αγοράς μηχανημάτων.

4) Το ISOBUS παραμένει υποαξιοποιημένο λόγω έλλειψης γνώσης. Παρά την παρουσία σύγχρονων τρακτέρ με δυνατότητες ISOBUS, οι παραγωγοί δεν συζήτησαν ενεργά τη χρήση του. Το ISOBUS επιτρέπει τη διασύνδεση τρακτέρ και παρελκόμενων μέσω ενιαίου συστήματος ελέγχου, βελτιώνοντας ακρίβεια και αποδοτικότητα. Ωστόσο, η έλλειψη ενημέρωσης και κατανόησης της προστιθέμενης αξίας περιορίζει την πρακτική αξιοποίησή του στην παραγωγή. Επιπλέον, αυτή η υποαξιοποίηση εμποδίζει τη χρήση βασικών λειτουργιών, όπως ο τμηματικός έλεγχος και η μεταβλητή δόση, οι οποίες αποτελούν τη βασική αρχή της γεωργίας ακριβείας και της εξοικονόμησης πόρων.

5) Περιορισμένη παρουσία καινοτομίας στα παρελκόμενα. Παρά την έντονη παρουσία νέων τρακτέρ και ψηφιακών λύσεων, τα παρελκόμενα μηχανήματα στην Agrotica παρέμειναν λιγότερο καινοτόμα. Μεγάλα brands όπως Kverneland, Amazone και Raven διαθέτουν τεχνολογίες όπως PWM, implement steering, κ.α., οι οποίες όμως δεν παρουσιάστηκαν ευρέως, αν και εμφανίζονται σε άλλες διεθνείς εκθέσεις. Η επιλογή αυτή των εισαγωγέων υποδηλώνει ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να δίνει έμφαση στον βασικό εξοπλισμό, αφήνοντας την αναβάθμιση των παρελκόμενων σε πιο αργούς ρυθμούς και δημιουργώντας ένα κενό στην αλυσίδα της γεωργίας ακριβείας.

6) Παρελκόμενο για αποκλειστικό στοχευμένο ψεκασμό: Πρώτη εμφάνιση και δυναμική είσοδος στην ελληνική αγορά. Για πρώτη φορά στην Agrotica 2026 παρουσιάστηκε το Ecorobotix, από την Agrotech Μποζαντζίδης, μια ελβετική εταιρεία με παγκόσμια αναγνώριση στη ρομποτική γεωργία και ultra-high precision PlantbyPlant™ τεχνολογία. Εντυπωσιακά, μονάδες έχουν ήδη πωληθεί τόσο στην ελληνική αγορά όσο και κατά τη διάρκεια της έκθεσης, υπογραμμίζοντας την άμεση αποδοχή της τεχνολογίας. Η λύση αυτή επιτρέπει στοχευμένη διαχείριση φυτών με μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών έως και 95%, προσφέροντας μια πραγματική εφαρμογή γεωργίας ακριβείας και βιώσιμων πρακτικών στο χωράφι.

7) Το ελληνικό startup οικοσύστημα παραμένει ενεργό με νέες παρουσίες. Νέες συμμετοχές, όπως η Terra Robotics, παρουσίασαν λύσεις όπως το flagship προϊόν τους το Laser Weeder, που συνδυάζει οπτική αναγνώριση και laser για στοχευμένη καταπολέμηση ζιζανίων, μειώνοντας τη χρήση χημικών και ενισχύοντας πρακτικές βιώσιμης και ακριβείας γεωργίας. Η ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών δείχνει ότι πέρα από τον εισαγόμενο εξοπλισμό, η καινοτομία βρίσκει απτή εφαρμογή στο χωράφι.

Ποια είναι η συνολική εικόνα που αποκομίσατε από τη διοργάνωση σε ότι αφορά την εφαρμογή της τεχνολογίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις;

Η Agrotica 2026 ανέδειξε ότι η ελληνική γεωργία βρίσκεται σε μετάβαση: από τη μία, η αγορά έχει πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες και νέους παίκτες, από την άλλη όμως η πραγματική υιοθέτηση και αξιοποίησή τους παραμένει περιορισμένη. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η τεχνολογία υπάρχει, αλλά δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία. Το επόμενο βήμα για τον κλάδο δεν είναι μόνο η εισαγωγή νέων λύσεων, αλλά η ουσιαστική εφαρμογή τους στο χωράφι. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται επιδοτήσεις ή θεσμική στήριξη που να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογίες, αλλά παράλληλα να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η υποστήριξη χρησιμοποιείται πραγματικά στο χωράφι. Όπως έχει δείξει η ιστορία, ό,τι επιδοτείται χωρίς παρακολούθηση συχνά καταλήγει να μένει ανενεργό, “στο σκοτάδι της αποθήκης”. Η επιτυχία της μετάβασης στην ελληνική γεωργία εξαρτάται από την ικανότητα να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ καινοτομίας, χρηματοδότησης και πρακτικής εφαρμογής.