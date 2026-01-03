Ημαθία: Αντιδράσεις για την αξιοποίηση των πηγών του Αγίου Νικολάου

Η ηρωική πόλη της Νάουσας ετοιμάζεται μεν να κάνει ένα πρώτο βήμα προς την παραγωγική αξιοποίηση των πηγών του Αγίου Νικολάου. Όμως, αυτό έγινε βεβιασμένα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως από τον αγροτικό πληθυσμό του δήμου, που τους καλοκαιρινούς μήνες έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό για άρδευση.

Πάντως, η δημιουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού αποτελεί τον επόμενο στρατηγικό στόχο του δήμου, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Νίκο Κουτσογιάννη, ο οποίος επισημαίνει ότι, με τις αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, το νερό της Νάουσας είναι εξαιρετικό και συγκρίνεται ευθέως –και, μάλιστα, υπερτερεί– με διεθνώς αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά νερά της Γαλλίας, του Βελγίου ή της Νορβηγίας. Η μοναδική του ποιότητα καθιστά την εμφιάλωση όχι μόνο μια οικονομική ευκαιρία, αλλά και ένα εργαλείο προβολής της περιοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Οι πηγές του Αγίου Νικολάου θα παραμείνουν δημοτικές»

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι οι πηγές του Αγίου Νικολάου παραμένουν και θα παραμείνουν δημοτικές. Η ποσότητα που θα διατεθεί για εμφιάλωση αντιστοιχεί μόλις στο 1,3% της ετήσιας παραγωγής, με απόλυτη προτεραιότητα να δίνεται στην ύδρευση και την άρδευση. «Σε κανέναν δεν θα λείψει το νερό», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των κατοίκων και των αγροτών είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν από δημότες της Νάουσας, ενώ θα ενισχύσει σημαντικά την τοπική επιχειρηματικότητα τόσο κατά την κατασκευή όσο και στη λειτουργία της μονάδας. «Η δημιουργία μονάδας εμφιάλωσης θα έχει ως στόχο να δώσει θέσεις εργασίας, να φέρει άμεσα οικονομικά οφέλη στον δήμο και στους δημότες και, ταυτόχρονα, μέσα από αυτήν τη διαδικασία, να αποκτήσουμε ένα ακόμη επικοινωνιακό εργαλείο προώθησης και προβολής της περιοχής. Η Νάουσα θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και στον κόσμο μέσα από το εξαιρετικό νερό της», υπογράμμισε ο κ. Κουτσογιάννης. Παράλληλα, όπως είπε, ο δήμος θα εξασφαλίσει σταθερά και κυμαινόμενα έσοδα, τα οποία θα διοχετευθούν σε έργα υποδομής και σε δράσεις στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Προσέλκυση επενδύσεων

Ο Δήμος Νάουσας δείχνει αποφασισμένος να αξιοποιήσει κάθε πλουτοπαραγωγικό πόρο, να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει τις συνθήκες για να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην περιφέρεια. «Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι δήμοι έχουν τεράστια συμβολή στα τοπικά ζητήματα και στην ανάπτυξη. Εμείς λέμε να δοθούν οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στα μεγάλα αστικά κέντρα και, με την εγκατάστασή τους σε περιοχές της επαρχίας, να δοθούν αντίστοιχα κίνητρα στους εργαζομένους αυτών των επιχειρήσεων για να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να έρθουν στην περιφέρεια και με αυτόν τον τρόπο να αναζωογονηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η περιφέρεια», κατέληξε ο κ. Κουτσογιάννης.

Αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, προσφυγή νομιμότητας στον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα ιδιωτικής εταιρείας για την παραχώρηση δικαιώματος υδροληψίας και εμφιάλωσης πόσιμου νερού από τις πηγές του Αγίου Νικολάου Νάουσας κατέθεσαν ΤΟΕΒ και αγροτικοί συνεταιρισμοί της περιοχής. Την προσφυγή κατέθεσαν από κοινού ο ΤΟΕΒ Νάουσας, ο ΤΟΕΒ Κοπανού, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας, ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας και ο ΑΑΟΣ ΒΑΕΝΙ Νάουσα. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΤΟΕΒ Νάουσας, Θωμά Μπλιάτκα, αν και δεν είναι αντίθετοι σε οποιαδήποτε πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στην περιοχή, το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι πολύ έντονο κατά την αρδευτική περίοδο και πλήττει τις καλλιέργειες της περιοχής.

Η δε παραχώρηση της χρήσης των υδάτων για άλλες δραστηριότητες πιθανότατα θα οδηγήσει σε αδυναμία δημιουργίας ταμιευτηρίων νερού ή ακόμη και στην απώλεια φυτικού κεφαλαίου. «Η δόση αυτής της ποσότητας, του 1.000.000 κ.μ./έτος νερού, που δίνεται σε ετήσια βάση από τις πηγές της Αράπιτσας για εμφιάλωση, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Εκφράζουμε ανησυχία για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επίσης, δεν προηγήθηκε κάποιος διάλογος και διαβούλευση», τόνισε ο κ. Μπλιάτκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους την υπόθεση, ακόμη και στα δικαστήρια, σε περίπτωση που η προσφυγή έχει αρνητική εξέλιξη.