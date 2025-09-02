Τρύγος: Μέτριες οι αποδόσεις, καλύτερη η εικόνα των τιμών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο ο τρύγος των αμπελιών στο σύνολο της χώρας. Η μέχρι τώρα εικόνα για τις αποδόσεις είναι ότι αυτές κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα, με καλή, όμως, ποιότητα σταφυλιών. Παρ’ όλα αυτά, οι καιρικές συνθήκες από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου μέχρι και τη συλλογή δημιούργησαν προβλήματα στην παραγωγή.

Όσον αφορά το θέμα των τιμών, δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περσινή περίοδο. Τέλος, μεγάλο ερώτημα παραμένει το ζήτημα των εξαγωγών προς την Αμερική, καθώς το κρασί αποτελεί ένα από τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας με προορισμό την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της αμπελουργίας, η «ΥΧ» καταγράφει την πορεία του τρύγου σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων της παραγωγής.

Προβλήματα από περονόσπορο και υγρασία στην Αχαΐα

Ο Γιώργος Παρασκευόπουλος από την Πλατανόβρυση Αχαΐας αναφέρει την παρουσία περονόσπορου και επισημαίνει ότι η υγρασία της άνοιξης επηρέασε σημαντικά την καλλιέργεια του αμπελιού, με τα προβλήματα να εμφανίζονται στην πορεία. Τονίζει, επίσης, ότι αυτή την περίοδο πραγματοποιείται ο τρύγος της ποικιλίας Μοσχάτο, για την οποία υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά, με την τιμή παραγωγού να κυμαίνεται περίπου στα 75 λεπτά/κιλό.

Αναφερόμενος στην ποικιλία ΠΟΠ Ροδίτης, σημειώνει ότι η τιμή είναι περίπου στα 40 λεπτά/κιλό, ενώ την περσινή χρονιά βρισκόταν στα 35 λεπτά/κιλό. Σημαντική ποικιλία για τη Δυτική Πελοπόννησο παραμένει η Μαυροδάφνη, η οποία, όμως, φέτος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον, με τις τιμές να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, δηλαδή περίπου στα 70 λεπτά/κιλό.

Η μειωμένη ανθοφορία περιόρισε την παραγωγή στη Λήμνο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Λάκη Παλαιολόγου, γεωπόνου από τη Λήμνο, με ειδίκευση στην αμπελοκαλλιέργεια. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα αμπέλια της περιοχής του εμφάνισαν μειωμένη ανθοφορία, καθώς δεν υπήρξε διαφοροποίηση των οφθαλμών, ενώ την άνοιξη καταγράφηκε υψηλό ποσοστό ανθόρροιας. «Επιπλέον, οι βροχοπτώσεις επιδείνωσαν την κατάσταση. Την τρέχουσα περίοδο, συλλέγεται το Μοσχάτο Αλεξανδρείας, με μειωμένες όμως αποδόσεις», περιγράφει.

Αναφερόμενος στη διάρθρωση των καλλιεργειών στο νησί, ο κ. Παλαιολόγου τονίζει ότι «οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις κυμαίνονται από 5 έως 30 στρέμματα, με χαμηλό ποσοστό άρδευσης, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τις αποδόσεις». Την περσινή χρονιά, η τιμή στο Μοσχάτο Αλεξανδρείας κυμάνθηκε στα 45-50 λεπτά/κιλό.

Ο τουρισμός συρρικνώνει την αμπελοκαλλιέργεια της Κεφαλονιάς

Προβληματισμένος για την καλλιέργεια του αμπελιού στην Κεφαλονιά εμφανίζεται ο Κώστας Μπαζίγος, διευθυντής του Συνεταιρισμού Παραγωγών Ρομπόλας. Ο ίδιος εστιάζει στο ζήτημα των αποδόσεων, χαρακτηρίζοντας τη χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των καιρικών συνθηκών. «Οι αποδόσεις των χωραφιών κυμαίνονται από 250 έως 800 κιλά ανά στρέμμα», δηλώνει, επισημαίνοντας ότι για έκτη συνεχή χρονιά η παραγωγή στο νησί του Ιονίου παρουσιάζει πτωτική τάση.

Όσον αφορά τον συνεταιρισμό, ο κ. Μπαζίγος αναφέρει ότι σε αυτόν είναι εγγεγραμμένα πάνω από 2.080 μέλη. Ωστόσο, στέκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλοί νέοι αμπελουργοί έχουν στραφεί στον τουρισμό ως κύρια δραστηριότητα, εγκαταλείποντας το αμπέλι, αφού η περίοδος που απαιτείται η φροντίδα του συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Κλείνοντας, σημειώνει ότι πέρυσι η τιμή της Ρομπόλας κυμάνθηκε γύρω στο 1,50 ευρώ/κιλό.

Μέτρια χρονιά στην Αταλάντη

Στις μειωμένες αποδόσεις των αμπελιών που έχουν ήδη τρυγηθεί αναφέρεται ο Μάκης Καΐνας, αμπελουργός και οινοποιός από την Αταλάντη. Όπως δηλώνει, έχουν ήδη συλλεχθεί οι ποικιλίες Μαλαγουζιά, Sauvignon, Chardonnay και Grenache, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει ο τρύγος του Ασύρτικου και του Cabernet, και στα μέσα Σεπτεμβρίου του Ροδίτη και του Σαββατιανού. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι αποδόσεις θα είναι μειωμένες και σε αυτές τις ποικιλίες λόγω των καιρικών συνθηκών, ωστόσο η ποιότητα των σταφυλιών είναι υψηλή.

Κλείνοντας, ο κ. Καΐνας στέκεται και στα οικονομικά ζητήματα, αλλά και στο θέμα των εξαγωγών, τονίζοντας ότι υπάρχουν αποθέματα κρασιού στις αποθήκες, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κρασιά.

