Καπνός: Τίτλοι τέλους για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις

Στην ολοκλήρωση της φετινής συλλογής δείχνει να φθάνει η ποικιλία Κατερίνη, αφήνοντας πίσω τις ποικιλίες Βιρτζίνια και Μπασμάς για να κλείσουν και αυτές τον κύκλο τους, αν φυσικά το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, στις αρχές Οκτωβρίου. Ανάλογα με την περιοχή, αλλά και την ποικιλία, είχαμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα τόσο στην απόδοση όσο και στην ποιότητα, που παίζει καθοριστικό ρόλο για τον καπνό.

Αν και ο καπνός συνιστά ένα φυτό που κατά τις παλαιότερες δεκαετίες είχε στηρίξει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, τα τελευταία χρόνια η καλλιέργειά του παρουσιάζει συρρίκνωση για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν αποτελεί, πλέον, επιδοτούμενο προϊόν, όπως το γνωρίζαμε παλαιότερα, και το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος εξαρτάται από την τιμή πώλησης στην αγορά. Ωστόσο, αυτή δεν παρουσιάζει σημάδια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Επειδή, δε, πρόκειται κυρίως για οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, ειδικά στις ποικιλίες Μπασμάς και Κατερίνη, η συρρίκνωση είναι πλέον δεδομένη.

Στην περιοχή της Δεσκάτης Γρεβενών, σύμφωνα με τον παραγωγό Δημήτρη Παπαευθυμίου, η καλλιέργεια αποτελούσε τη βασική πηγή εισοδήματος για πολλές οικογένειες. «Πριν από 15 χρόνια, ασχολούνταν περίπου 30 οικογένειες. Σήμερα, μόνο εγώ. Δεν το βλέπω να συνεχίζεται για πολλά χρόνια», δηλώνει χαρακτηριστικά. Οι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο είναι η έλλειψη εργατικών χεριών και η τιμή του προϊόντος.

«Τα μεροκάματα κυμαίνονται στα 40 με 50 ευρώ – λίγα για τους εργαζoμένους, πολλά, όμως, για εμάς», τονίζει ο ίδιος. Η τιμή του καπνού κυμαίνεται στα 5,40 ευρώ το κιλό, με μία μέση απόδοση της τάξης των 250 κιλών το στρέμμα. «Με αυτές τις προϋποθέσεις είναι δύσκολο να κρατηθεί για πολύ ακόμη η καλλιέργεια του καπνού στην περιοχή μας», καταλήγει ο κ. Παπαευθυμίου.

Βιρτζίνια: Εκμηχάνιση και επιχειρηματικότητα «κρατούν» την καλλιέργεια

Μια διαφορετική εικόνα μάς περιγράφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, πρόεδρος της Ομάδας Καπνού Καρδίτσας. Όπως δηλώνει, τα στρέμματα κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο έχουν αυξηθεί κατά 30% στην περιοχή του, λόγω της εκμηχάνισης, αλλά και των αποδόσεων των χωραφιών.

«Για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, τα χωράφια μας ξεπέρασαν τα 400 κιλά το στρέμμα, κάτι που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αν μεσοσταθμικά η τιμή κινηθεί στα 4 ευρώ το κιλό, πιστεύω ότι για το επόμενο διάστημα θα διατηρήσουμε τις εκτάσεις και, αν μπορέσουμε, θα τις αυξήσουμε ακόμη περισσότερο. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της καλλιέργειας, απαιτούνται πολλά εργατικά χέρια και οριακά καταφέρνουμε να τη διαχειριστούμε με τους ανθρώπους που διαθέτουμε», καταλήγει. Αναφερόμενος στο θέμα των καιρικών συνθηκών και της φυτοπροστασίας, υποστηρίζει ότι οι βροχές δημιούργησαν μικρά προβλήματα, χωρίς όμως να αλλοιώσουν τη συνολική εικόνα. «Τα ίδια αποτελέσματα είχαμε και σε ζητήματα φυτοπροστασίας, όμως με την πολυετή μας εμπειρία καταφέρνουμε και τα προσπερνούμε», καταλήγει.

Μπασμάς: Δύσκολη χρονιά λόγω της ξηρασίας

Μέσα από τη δική του οπτική και την πολυετή του εμπειρία στον τομέα του καπνού, ο Ραμαδάν Ραμαδάν, καπνοπαραγωγός από το Μέγα Πιστό Ροδόπης, βλέπει την καλλιέργεια του καπνού σε λίγα χρόνια να κλείνει οριστικά τον κύκλο της, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, «αλλά και της έλλειψης ενδιαφέροντος από τους νέους να ασχοληθούν με το επάγγελμα».

Αναφερόμενος στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, υποστηρίζει ότι η ξηρασία και οι καύσωνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και δυσκόλεψαν την ανάπτυξη των φυτών. Οι στρεμματικές αποδόσεις είναι χαμηλές και κυμαίνονται για τα ξερικά χωράφια στα 70 με 80 κιλά, ενώ στα ποτιστικά στα 120 με 150 κιλά το στρέμμα. «Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και με τιμές κοντά στα 6 ευρώ, δεν συμφέρει τους παραγωγούς να συνεχίσουν», καταλήγει με έντονο προβληματισμό.