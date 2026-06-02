Ημαθία: Να σταματήσουν οι βεβαιώσεις χρεών προς τους ΤΟΕΒ ζητούν οι αγρότες

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους αγρότες της Ημαθίας η εντατικοποίηση των μέτρων για την είσπραξη χρεών προς τους ΤΟΕΒ, σε μια περίοδο όπου το αυξημένο κόστος παραγωγής, όπως λένε, καθιστά οριακή τη βιωσιμότητα του κλάδου τους.

Με ανακοίνωσή της Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας ζητά να σταματήσουν οι βεβαιώσεις χρεών αγροτών προς τους ΤΟΕΒ.

«Την ώρα που οι βιοπαλαιστές αγρότες παλεύουν να κρατήσουν όρθια τα χωράφια και τις οικογένειές τους, κυβέρνηση, Υπουργείο, Περιφέρεια και οι αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προχωρούν σε πιέσεις και μέτρα είσπραξης για τα χρέη προς τους οργανισμούς άρδευσης. Δεν γίνεται να ζητούν από τον αγρότη να πληρώσει νερό όταν δεν του μένει ούτε το μεροκάματο.

Στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές, αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη προς τους ΤΟΕΒ την ίδια ώρα που το κόστος άρδευσης, ρεύματος και παραγωγής έχει εκτοξευτεί. Παραγωγοί που παλεύουν να σώσουν τις καλλιέργειές τους απειλούνται με βεβαιώσεις στο Δημόσιο και οικονομική ασφυξία επειδή απλά προσπαθούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν.

Την ίδια στιγμή, κυβέρνηση, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφέρεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες που εποπτεύουν ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ έχουν τεράστιες ευθύνες για τη διαχρονική εγκατάλειψη των αρδευτικών υποδομών, την υποχρηματοδότηση και την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους που μεταφέρεται στις πλάτες των παραγωγών.

Οι αγρότες δεν χρεώθηκαν επειδή έζησαν πλουσιοπάροχα. Χρεώθηκαν γιατί το αγροτικό ρεύμα έχει εκτιναχθεί, το κόστος παραγωγής τσακίζει κάθε καλλιέργεια, οι έμποροι αγοράζουν τα προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές και το νερό, που είναι όρος επιβίωσης της παραγωγής, αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Οι αγρότες προσθέτουν χαρακτηριστικά ότι «είναι πρόκληση να απειλούνται παραγωγοί με βεβαιώσεις στο δημόσιο και κατασχέσεις την ώρα που χιλιάδες αγρότες δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να ποτίσουν αύριο. Αν σταματήσει η λειτουργία των αντλιοστασίων και του αρδευτικού δικτύου, θα κλείσουν χωράφια και σπίτια».

Πιο αναλυτικά οι παραγωγοί της Ημαθίας ζητούν:

-Να σταματήσει κάθε διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης χρεών αγροτών προς τους ΤΟΕΒ.

-Να υπάρξει ουσιαστική ρύθμιση των οφειλών με διαγραφή προσαυξήσεων και πάγωμα χρεών.

-Φθηνό αγροτικό ρεύμα τώρα.

-Καμία διακοπή νερού μέσα στην αρδευτική περίοδο.

-Άμεση κρατική χρηματοδότηση για ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.

-Σύγχρονα έργα υποδομής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων με ευθύνη του κράτους.

«Το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Είναι προϋπόθεση για να υπάρξει παραγωγή και ζωή στην ύπαιθρο. Καλούμε τους αγρότες να δυναμώσουν τον συλλογικό αγώνα μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους και την Ομοσπονδία μας. Μόνο η οργανωμένη διεκδίκηση μπορεί να βάλει φρένο στον εκβιασμό και το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Κανένας αγρότης μόνος του. Χωρίς νερό δεν υπάρχει παραγωγή» επισημαίνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας.