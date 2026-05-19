Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων – Συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Με το Ν. 2193/1994 (Α΄32) καθιερώθηκε η 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και με το Π.Δ. 99/1994 (ΦΕΚ 78/Α/1994) «Ορισμός της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» έχει καθοριστεί το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να τονίσουν ιδιαίτερα και να υπενθυμίσουν τα γεγονότα της δραματικής περιόδου των διωγμών, της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από την οθωμανική κατοχή, που διήρκεσαν από το 1916 έως και το 1923 και είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατρέψουν τον λαό των Ποντίων σε έναν λαό προσφύγων και διασποράς.

Κατά τη φετινή επέτειο της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η οποία έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, θα λάβουν χώρα οι εξής εκδηλώσεις:

α. Γενικός σημαιοστολισμός σε ολόκληρη τη Διοικητική Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας από ώρα 08.00 έως τη δύση του ήλιου της 24ης Μαΐου 2026.

β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και των Τραπεζών από τη δύση του ήλιου της 24ης Μαΐου 2026, έως τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

γ. Ομιλίες για τα δραματικά γεγονότα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

Ώρα 10.30: Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας και ακολούθως ομιλία από εκπρόσωπο της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Ώρα 11.00: Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού (πλατεία Αγίας Σοφίας) από τους εκπροσώπους των Κυβερνητικών και Τοπικών Αρχών, Προξενικών Αρχών, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Επικεφαλής Σωμάτων Ασφαλείας, Εκπροσώπους Ποντιακών Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Φορέων και Παλιννοστούντων, καθώς και Εκπροσώπους Νομικών Προσώπων που επιθυμούν να τιμήσουν την εκδήλωση.

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων καταρτίζεται με μέριμνα της κάθε Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με τα Ποντιακά Σωματεία και τους οικείους Δήμους και θα περιλαμβάνει δοξολογία, ομιλία του οικείου Αντιπεριφερειάρχη και κατάθεση στεφάνων από τις Τοπικές Αρχές, τα Ποντιακά Σωματεία και Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να τιμήσουν την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Το θέμα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί σήμερα, 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον ποντιακό ελληνισμό, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ), Χριστίνα Σαχινίδου, τονίζοντας πως πρόκειται για μία προσπάθεια χρόνων και μία σημαντική στιγμή για την Ομοσπονδία, που προέκυψε ύστερα από διαρκείς επαφές και πιέσεις στα μέλη και Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου.

«Είμαστε αισιόδοξοι για αυτήν την ημέρα όχι μόνο για διεθνοποίηση του ζητήματος της Γενοκτονίας αλλά και για τα νέα παιδιά που είναι συνεχιστές του χρέους προς τη μνήμη των αδικοχαμένων 353.000 νεκρών μας» σημείωσε η ίδια.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.) τιμά τη μνήμη των νεκρών διοργανώντας μία σειρά εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά και την Τούμπα.

Πηγή: ertnews.gr