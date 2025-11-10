Κίνα: Συγκομιδή λεμονιών με… drones στους ορεινούς οπωρώνες της Τσονγκτσίνγκ (βίντεο)

Παραδοσιακά, η οικογένεια του Λιου Γουανγιούν έκανε τη συγκομιδή των λεμονιών της με το χέρι, σκύβοντας χαμηλά κάτω από τις λεμονιές και κουβαλώντας βαριά φορτία λεμονιών από τις ορεινές στις πεδινές περιοχές, ενώ τώρα, η σύγχρονη τεχνολογία του προσφέρει ένα αποτελεσματικό χέρι βοήθειας.

Σε έναν οπωρώνα στο χωριό Σουικού της περιοχής Τονγκνάν στα νοτιοδυτικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ, τόσο ο Λιου, όσο κι άλλοι χωρικοί μαζεύουν τα ώριμα λεμόνια τα οποία μεταφέρονται πλέον από τα δέντρα με τη χρήση υπερσύγχρονων drones που υπερίπταται με απόλυτη ακρίβεια πάνω από τις λεμονιές, διαθέτοντας έναν τηλεσκοπικό γάντζο που μπορεί να μεταφέρει ένα σάκο με φρεσκοκομμένα λεμόνια.

Το κάθε drone μπορεί να μεταφέρει φορτίο 100 κιλών από την ορεινή περιοχή των οπωρώνων σε φορτηγά που περιμένουν σε χαμηλότερο υψόμετρο, ενώ στη συνέχεια, το κάθε drone επιστρέφει για να παραλάβει το επόμενο φορτίο του.

Η σκηνή αυτή αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών στην Κίνα, η οποία εξελίσσει τον τομέα της παραγωγής λεμονιών στην ορεινή κινεζική πόλη Τσονγκτσίνγκ.

“Αρκούν μόλις μερικά φορτία λεμονιών που μεταφέρονται με το κάθε drone για να επιτευχθεί ο όγκος δουλειάς, που παλαιότερα απαιτούσε μία ολόκληρη ημέρα”, τονίζει ο Λιου.