Ημερίδα για την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 27/9

Hμερίδα με θέμα τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, αύριο, Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σκιάθου-Μπούρτζι.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, δήμαρχος Τρικκαίων κ. Ν. Σακκάς επισημαίνει με αφορμή την διοργάνωση της ημερίδας ότι «η Διοίκηση της ΠΕΔ Θεσσαλίας, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για συνεχή διάλογο – μέσω του οποίου αναδεικνύονται τα μείζονα ζητήματα της περιοχής μας – διοργανώνει ημερίδα, όπου θα τεθεί στο επίκεντρο η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Στόχος μας η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων που αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα θέματα για το παρόν και το μέλλον του θεσσαλικού διαμερίσματος. Στην ημερίδα θα αναλυθούν αφενός η εμπειρία της συνεργασίας, την οποία είχαν οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με τον νεοσύστατο ΟΔΥΘ και αφετέρου τα αποτελέσματα όπως αυτά καταγράφονται μετά την πρόσφατη αρδευτική περίοδο. Συνάμα, ψηλά στην ατζέντα πρόκειται να βρεθούν περαιτέρω συνέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητο να υπάρξουν, για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του πλέον πολύτιμου πόρου, που δεν είναι άλλος από το νερό».

Στην ημερίδα θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από τον κ. Ν. Δέρκα, Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε. για την διαχείριση του αρδευτικού νερού σε συνθήκες λειψυδρίας και τον αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο του Οργανισμού κ. Αθ. Κορκόβελο.

Πηγή: ertnews.gr