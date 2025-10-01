Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών: Καινοτόμο μοντέλο αξιοποίησης πιστώσεων άνθρακα για τους Έλληνες αγρότες

Οικονομικά κίνητρα στους αγρότες για την παράδοση οργανικών υπολειμμάτων σε ειδικά σημεία συλλογής, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στην αγροτική παραγωγή, πρόκειται να παρέχει το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω ενός καινοτόμου μοντέλου αξιοποίησης πιστώσεων άνθρακα (carbon credits model). Αυτήν τη στιγμή, το μοντέλο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και επικύρωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BioFertilizers.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Δημήτρης Φωτάκης, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, «το έργο Biofertilizers, στο οποίο συμμετέχουν οκτώ χώρες, αναμεσά τους και η Ελλάδα, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και την προώθηση καινοτόμων λύσεων στον τομέα των βιολιπασμάτων και βιοδιεγερτών, με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης γεωργίας και της κυκλικής οικονομίας. Τα βιολιπάσματα έχουν καθοριστική σημασία για τον αγροτικό τομέα, καθώς αποτελούν μια βιώσιμη εναλλακτική στα συμβατικά χημικά λιπάσματα. Συμβάλλουν στην αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας των καλλιεργειών, καθώς και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, περιορίζοντας τη χρήση συνθετικών ουσιών και μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου».

Πρόσκληση χρηματοδότησης έως και 60.000 ευρώ

Το έργο, εκτός των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στοχεύει και στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κυκλική βιοοικονομία. Σκοπός είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, εργαλείων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τα βιολιπάσματα και η προώθησή τους στην αγορά. Για τον λόγο αυτόν, εταιρείες τέτοιου τύπου έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 14 Νοεμβρίου να δηλώσουν συμμετοχή στην πρόσκληση χρηματοδότησης στην ιστοσελίδα https://i3-4-biofertilizers.eu/.