Ιωάννινα: Αναβολή στη δίκη των 13 αγροτών οι οποίοι κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών στο μπλόκο του 2024

Αναβολή πήρε η δίκη των 13 αγροτών στα Ιωάννινα οι οποίοι κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών στο μπλόκο του Καλπακίου το 2024.

Οι κατηγορούμενοι παρέταξαν τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Στο πλευρό των κατηγορουμένων βρίσκονται το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, πολλοί συνάδελφοί τους αγρότες, κτηνοτρόφοι και συλλογικότητες, με σύνθημα «κάτω τα χέρια από τους βιοπαλεστές αγρότες- κτηνοτρόφους».

