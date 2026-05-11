«Θερίζει» τον κάμπο της Άρτας ο Μαύρος Ακανθώδης

Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί εσπεριδοειδών στον κάμπο της Άρτας, καθώς η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Μαύρου Ακανθώδους Αλευρώδη (Aleurocanthus spiniferus) έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στα εσπεριδοειδή, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την τοπική αγροτική παραγωγή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, το έντομο έχει ήδη προσβάλει περίπου το 90% των καλλιεργειών, επηρεάζοντας συνολικά 40.000 στρέμματα. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς οι προσπάθειες αντιμετώπισης, που εφαρμόστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης αποτελεί σοβαρή απειλή για τα εσπεριδοειδή και στην Άρτα, με τις πρώτες εμφανίσεις να καταγράφονται το 2021. Το έντομο, που αποτελεί οργανισμό καραντίνας, προκαλεί εξασθένηση των δέντρων, μελιτώδες εκκρίσεις και καπνιά, επηρεάζοντας την παραγωγή. Η καταπολέμηση βασίζεται σε τακτικούς ελέγχους και βιολογικές μεθόδους.

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΚ) Άρτας, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, είχε προχωρήσει στην εφαρμογή προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης, με τη χρήση του ωφέλιμου εντόμου Encarsia smithi, το οποίο εισήχθη από το Βιετνάμ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν κατάφερε να περιορίσει αποτελεσματικά τον πληθυσμό του αλευρώδη. Σε μια ύστατη προσπάθεια βιολογικής αντιμετώπισης, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο προχωρά πλέον σε δοκιμές με ένα νέο είδος παρασιτικής σφήκας, με χρονικό ορίζοντα έως τον Ιούνιο.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Άρτας Βασίλη Ψαθάς σε πρόσφατες δηλώσεις του σε τοπικά μέσα τόνισε πως η καταπολέμηση με φυτοφάρμακα μπορεί να μην προσφέρει απόλυτη λύση, ωστόσο εμφανίζει αποτελεσματικότητα που αγγίζει το 70%, σε αντίθεση με τη βιολογική μέθοδο, που μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει. Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης στήριξης των «πραγματικών» παραγωγών, προκειμένου να σωθεί ό,τι έχει μείνει από την παραγωγή.