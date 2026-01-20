Ιωάννινα: Αποχώρησαν από το μπλόκο στην Ιόνια Οδό οι αγρότες της Άρτας

Αποχώρησαν, στις 13:00, οι αγρότες της Άρτας με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο της Ιονίας Οδού μετά από 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Κατά την αποχώρηση πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, Βαγγέλης Μπέτσας, ο οποίος συμμετείχε στην χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε δηλώσεις του σημείωσε πως ο αγώνας δεν σταματά αλλά θα συνεχιστεί με άλλες μορφές.

«Δεν σταματάμε τον αγώνα μας, τα αιτήματα παραμένουν και ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε με τα μπλόκα. Ολοκληρώνουμε αυτήν τη μορφή αγώνα και πάμε σε άλλες», ανέφερε ο κ. Μπέτσας.

Οι αγρότες από το μπλόκο Καλπακίου Ιωαννίνων αναμένεται να πάρουν απόφαση για τις επόμενες κινήσεις τους σήμερα ή αύριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ