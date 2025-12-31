Select Organic: H ενίσχυση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας στο επίκεντρο ευρωπαϊκού έργου

Η ενίσχυση των βιολογικών υδατοκαλλιεργειών, διατηρώντας υψηλά πρότυπα ως προς την ευζωία των ψαριών, τίθεται στο επίκεντρο του νέου ευρωπαϊκού έργου Select Organic. Πρόκειται για έργο που πραγματοποιείται από φέτος έως και το 2029 και χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του Horizon Europe.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιλεκτικής αναπαραγωγής βιολογικής υδατοκαλλιέργειας για τέσσερα βασικά είδη, τσιπούρα, λαβράκι, ιριδίζουσα πέστροφα και σολομό Ατλαντικού. Μεταξύ των ζητουμένων του έργου είναι η βελτίωση της ανθεκτικότητας, της υγείας και της βιωσιμότητας των ψαριών, διατηρώντας την οικονομική αποδοτικότητα των συγκεκριμένων υδατοκαλλιεργειών.

Ως εκ τούτου, αυτό αναμένεται να εστιάσει στην ανθεκτικότητα στη ζέστη και τις ασθένειες, στα χαρακτηριστικά υγείας και ευζωίας των ιχθυηρών, καθώς και στη χρήση εναλλακτικών ζωοτροφών, ώστε να βοηθήσει τους εκτροφείς να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των καταναλωτών και να προσφέρουν πραγματικά οφέλη για το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων. Ευρύτερος στόχος, βέβαια, δεν είναι άλλος από την αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, ενός τομέα που παραμένει περιορισμένος και θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στους ευρύτερους ευρωπαϊκούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Τα παραπάνω αναμένεται να επιτευχθούν μέσω:

✱ Της γενετικής βελτίωσης για αντοχή στις βακτηριακές ασθένειες και τη μείωση της ανάγκης για αντιβιοτική αγωγή, αλλά και στις συνθήκες καύσωνα που προκαλεί πλέον η κλιματική αλλαγή.

✱ Της γενετικής βελτίωσης, αξιοποιώντας τις ζωοτροφές και τη χρήση εναλλακτικών, φιλικών προς το κλίμα συστατικών ζωοτροφών.

✱ Της γενετικής βελτίωσης της ευημερίας των ψαριών και της διατήρησης της βιοποικιλότητας και, συνεπώς, της μεγαλύτερης αποδοχής από τους καταναλωτές.

✱ Της στενής συνεργασίας με ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκτροφέων, των παραγωγών, των καταναλωτών και των αρχών, προκειμένου να διασφαλιστούν η συνάφεια και ο αντίκτυπος τόσο στη βιομηχανία όσο και στην κοινωνία.

Στο SelectOrganic, διαφορετικές επιστημονικές ειδικότητες συνεργάζονται για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα ενσωματωθούν για τον σχεδιασμό οικονομικά αποδοτικών προγραμμάτων και σχεδίων επιλεκτικής αναπαραγωγής. Μεταξύ των εταίρων του έργου είναι η IFOAM Organics Europe, το ΑΠΘ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.