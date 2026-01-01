ΟΗΕ: Τα αποθέματα ψαριών σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, αλλά οι απειλές παραμένουν

Σημαντική μείωση της αλιευτικής πίεσης καταγράφεται τα τελευταία δέκα χρόνια σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, ωστόσο πάνω από το μισό των αξιολογημένων πληθυσμών ψαριών παραμένει υπεραλιευμένο, ενώ οι κλιματικές απειλές συνεχίζουν να αυξάνονται, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Η αλιεία στην περιοχή, σε συνδυασμό με την υδατοκαλλιέργεια σε αλμυρά ή ημιαλμυρά παράκτια ύδατα, παράγει περίπου 2,06 εκατ. τόνους τροφίμων ετησίως, αξίας 21,5 δισ. δολαρίων, και δημιουργεί περισσότερες από 1,1 εκατ. θέσεις εργασίας, υπογραμμίζει ο FAO.

Από το 2013, η μέση αλιευτική πίεση έχει μειωθεί κατά 50%, ενώ το ποσοστό των αποθεμάτων που αλιεύονται σε βιώσιμα επίπεδα έχει διπλασιαστεί, χάρη σε καλύτερη διαχείριση και περιορισμένη πίεση από την αλιεία. Ωστόσο, το 52% των αποθεμάτων εξακολουθεί να θεωρείται υπεραλιευμένο. Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η τυχαία σύλληψη ευάλωτων ειδών, όπως καρχαριών και χελωνών, σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου και της Αδριατικής.

«Τα αποθέματα δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί που θα θέλαμε, αλλά αρχίζουν να ανακάμπτουν χάρη σε διαχείριση που βασίζεται στην επιστήμη και στη συμμετοχή των τοπικών φορέων», δηλώνει ο Manuel Barange, επικεφαλής του FAO για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. «Η υδατοκαλλιέργεια αποδεικνύει ότι μπορεί να καλύψει τη μελλοντική ζήτηση σε υδάτινα τρόφιμα».

Το 2023, η αλιεία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα απέφερε περίπου 1,12 εκατ. τόνους ψαριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, αύξηση 13% σε σχέση με το 2022, ενώ η Τουρκία παραμένει η μεγαλύτερη αλιευτική χώρα με το 31% των συνολικών αποθεμάτων. Ακολουθούν Ιταλία και Ελλάδα.

Η υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή παρήγαγε 2,97 εκατ. τόνους το 2023, αξίας 9,3 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 940.000 τόνοι προέρχονται από αλμυρά ή ημιαλμυρά ύδατα. Ωστόσο, η δραστηριότητα απειλείται από κύματα καύσωνα, ασθένειες, εισβολή ξενικών ειδών και πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, δυσχεραίνοντας τις επενδύσεις, κυρίως για μικρούς παραγωγούς.

Ο FAO εκτιμά ότι για να καλυφθεί η ζήτηση μέχρι το 2050 και να φτάσει η κατανάλωση ανά άτομο στον παγκόσμιο μέσο όρο, η παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί κατά 14%-29%.