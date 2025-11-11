Κ. Μητσοτάκης: Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο – Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα

Aπό τη Ροδόπη όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση του ανώτατου ορίου για το αγροτικό πετρέλαιο, λέγοντας χαρακτηριστικά «αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες μας». Παράλληλα τόνισε: «Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα».

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός «είμαστε σε μια συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και να εξυγιάνουμε, εν κινήσει, τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς καθυστερήσεις το σύστημα πληρωμών».

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι «ήταν αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε. Να γνωρίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ότι στο σχέδιό μας για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο».

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα με τις 3 πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα με τις ανακοινώσεις του για τον αγροτικό κόσμο της χώρας ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον τομέα της οικονομίας, επαναλαμβάνοντας ότι «το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέφει στους πολίτες». Παράλληλα, όπως τόνισε, τα οφέλη από τη φορολογική μεταρρύθμιση θα φανούν από τον Ιανουάριο με αυξήσεις στις καθαρές απολαβές. Ακόμη ανέφερε ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα δοθούν το τακτικό επίδομα στους συνταξιούχους, αλλά και η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές.

Επίσκεψη στον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ

Ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της περιοδείας του, θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast. Στις 13.00 ο Κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής. Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

Nωρίτερα, κατά την άφιξη του Πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης 150 αγρότες με 70 τρακτέρ στο πλαίσιο τoυ πανελλαδικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιούν, είχαν αποκλείσει τις δύο κεντρικές κεντρικές πύλες., με τον κ. Μητσοτάκη να συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα του.

Πηγή: ertnews.gr