Ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Σε ποιές περιοχές θα εκδηλωθούν

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το μεσημέρι έως και αύριο το βράδυ, σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα:

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται: